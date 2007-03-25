هدف ما قهرمانی مجدد در جام ملت های آسیاست / باید با تیم های قدرتمندی مانند برزیل یا آلمان بازی کنیم

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، سرمربی تیم ملی فوتبال ژاپن قبل از دیدار تدارکاتی این تیم برابر پرو با بیان این مطلب افزود:هیچ چیز از نتیجه بازی امروز نمی دانیم اما امیدوارم که در این مسابقه بتوانیم برای هماهنگی تیم گام بلندی برداریم.

وی ادامه داد: تیم ملی ژاپن باید با تیم های قدرتمندی همانند برزیل یا آلمان بازی کند، هر چند تنظیم برنامه برای دیدار با این تیم ها دشوار است.

اوسیم همچنین تاکید کرد: هیچ تیمی در دنیا وجود ندارد که شما بگویید 100 درصد می توانید مقابل آن به پیروزی دست یابید. داشتن تیم ملی دلیلی کافی برای شکست تیم های دیگر نیست و هرگز نمی توانید بازیهای پیش رویتان را پیش بینی کنید.

سرمربی تیم فوتبال ژاپن در پایان گفت: دفاع از قهرمانی و کسب این عنوان در جام ملت های آسیا هدف اصلی تیم برای آینده است و این مساله مهمترین معیار برای سنجیدن کیفیت کار ژاپن خواهد بود.

اوسیم برای بازی با پرو برای اولین بار بازیکنان اروپایی خود به نام های شونسوکه ناکامورا از سلتیک و نائوهیرا تاکاهارا از فرانکفورت را به اردوی تیم ملی ژاپن دعوت کرده است.