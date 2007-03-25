آمریکا قطعنامه 1747 را نشانه افزایش فشارها بر ایران دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، معاون وزیر خارجه آمریکا در راستای سیاست های خصمانه کشورش علیه ایران مدعی شد : تصویب قطعنامه جدید علیه ایران در شورای امنیت موجب می شود که تهران درعرصه بین المللی منزوی تر از گذشته شود.

برنز در ادامه افزود: ما از تصویب این قطعنامه بسیار خوشحال بوده و معتقدیم این یک تنبیه جهانی علیه تهران بوده و نشانه ای بسیار مشخص از افزایش فشارهای بین المللی بر ایران است.

نیکلاس برنز که پس از تصویب قطعنامه در جمع خبرنگاران سخن می گفت در ادامه اظهار داشت : این قطعنامه شدیدتر از قطعنامه اول بوده و باعث انزوای بیشتر ایران می شود.

چندی پیش نیزمعاون وزیر امور خارجه آمریکا در تلاش برای وانمود کردن اینکه جامعه بین المللی و کشورهای مستقل جهان همگی با سیاستهای یکجانبه آمریکا علیه ایران به سبب فعالیتهای هسته ای صلح آمیز آن همسو هستند، ادعا کرده بود که ایران در مسئله هسته ای خود روز به روز تنهاتر می شود.



نیکلاس برنز در اشاره به تحرکات خصمانه آمریکا و کشورهای غربی بر ضد ایران در شورای امنیت با وجود مخالفتهای کشورهای مستقل جهان با سیاستهای یکجانبه گرایانه کاخ سفید بر ضد تهران ادعا کرده بود : ایران درحال حاضر در موضع تدافعی است و دارای دوستان بسیار کمی است".

یادآور می شود شورای امنیت سازمان ملل متحد روز گذشته به منظور متوقف ساختن فعالیت صلح آمیز هسته ای ایران قطعنامه ای را بر ضد تهران تصویب کرده است.