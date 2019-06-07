تلاش برای خروج هواوی از بازار اولین نشانه جنگ تکنولوژیکی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه طی سخنانی در کنفرانس اقتصادی سن پترزبورگ از رویکرد دولت آمریکا در قبال رقبای اقتصادی این کشور انتقاد کرد.

وی با اشاره به فشارهای واشنگتن به شرکت هواوی چین گفت: فشار آمریکا نه تنها برای به چالش کشیدن این شرکت انجام می گیرد بلکه تلاش آنها این است که این شرکت را از بازار جهانی بیرون کنند.

پوتین این اقدام آمریکا را نخستین نشانه ها برای جنگ تکنولوژیکی جهانی در عصر دیجیتال نامید.

دولت ترامپ تصمیم گرفته دسترسی هواوی به فناوری‌های آمریکایی را محدود کند تا جلوی پیشرفت بیشتر این شرکت و تسخیر شبکه‌های نسل پنجم مخابراتی را توسط آن بگیرد. صنعت نیمه هادی یکی از بزرگترین صنایع صادراتی آمریکاست و چین با توجه به انبوه تولیدات الکترونیکی خود از خریداران اصلی این نوع تراشه‌ها و نیمه هادی‌ها محسوب می‌شود.

این در حالی است که کاهش خرید تولیدات شرکت‌های سازنده تراشه و نیمه هادی در آمریکا توسط چینی‌ها به ارزش سهام شرکت‌های یادشده لطمه زده و به عنوان مثال ارزش سهام شرکت‌هایی مانند کوالکوم در یک ماه گذشته هر یک به طور متوسط ۳۴ درصد کاهش یافته است.