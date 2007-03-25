کاهش 20 درصدی تلفات تصادفات جاده ای / افزایش امنیت مرزها و برخورد قاطع با مواد مخدر

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدی مقدم صبح امروز در جمع خبرنگاران در ارتباط با میزان تصادفات جاده ای گفت : قضاوت در مورد میزان تصادفات با توجه به این که آمار پزشکی قانونی را در اختیار نداریم و با توجه به این که ممکن است در مکانهایی که پلیس حضور ندارد سانحه ای رخ داده باشد سخت است اما به طور کلی تا کنون نسبت به سال گذشته 20 درصد تلفات تصادفات جاده ای کاهش یافته است.

وی در بازدید از قرارگاه نوروزی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ گفت : از 24 اسفند ماه تمهیدات خود را آغاز کردیم و مردم نیز امسال سفرهایشان را تقسیم بندی کردند و به مرور از شهر خارج شدند .

فرمانده نیروی انتظامی گفت : امسال در راهها و در مقایسه با سال قبل شاهد ترافیک سنگین نبودیم همچنین در مسیر بازگشت نیز تمهیدات خاصی داشته ایم و به طور کلی راهها روان بود.

وی امنیت در تهران، امنیت مرزها، برخورد قاطع با مواد مخدر، تقویت طرح های ترافیکی و انضباط اجتماعی و امنیت اخلاقی را از برنامه های در اولویت نیروی انتظامی عنوان کرد.

احمدی مقدم در خصوص میزان جرایم در ایام تعطیلات گفت : آمار جرایم دقیق نیست اما در مقایسه با ایام تعطیلات سال قبل جرایمی همچون سرقت منزل و اتومبیل 10 درصد کاهش یافته است همچنین جرایم خرد 5 درصد افزایش یافته است.

وی در ارتباط با هدف از بازدید از قرارگاه نوروزی گفت : همه ساله در ایام تعطیلات تلاش می کنیم به تعدادی از استانها برای تمرکز بهتر در هدایت امور سرکشی داشته باشیم.

سردار احمدی مقدم در ارتباط با عملکرد پلیسهای تخصصی گفت : توانسته ایم به شاخصهایی که برای پلیسهای تخصصی تعیین کرده بودیم دست پیدا کنیم و باید گفت : عملکرد در حوزه راهنمایی و رانندگی و مرزبانی برای مردم قابل مشاهده است.

وی کمترین حوادث را در سال 85 مربوط به انتخابات و چهارشنبه سوری عنوان کرد و افزود : در چهارشنبه سوری سال 83 بیش از 4 هزار حادثه در اورژانس ثبت شد که این میزان در سال 85 به کمتر از 400 مورد کاهش یافت.

فرمانده نیروی انتظامی گفت : تمرکز جرایم در تهران است که در این راستا کلیات ساختار جدید نیروی انتظامی در تهران را اعلام کرده ایم تا در جهت ارتقا بخش های مختلف وارد عمل شویم.

وی بیشترین نگرانی مردم را درتهران مواد مخدر دانست و گفت : براساس یک نظر سنجی مشخص شده بیشترین نگرانی مردم در تهران مواد مخدر و وضعیت امنیت است و مردم خواستار برخورد قاطع نیروی انتظامی با مواد مخدر و تامین امنیت بیشتر در تهران هستند.

سردار احمدی مقدم برنامه ریزی در جهت ارتقا امنیت مرزها را یکی از برنامه های در اولویت نیروی انتظامی عنوان کرد و افزود : گرچه وضعیت امنیتی کشور در مقایسه با اوضاع منطقه مثال زدنی است اما با این وجود باید در جهت افزایش امنیت مرزها به دنبال برنامه های جدی واصولی باشیم.

فرمانده نیروی انتظامی با قدردانی از توجه و عنایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی از افزایش اعتبارات مرزها گفت : 5 برابر اعتبارات مربوط به امنیت مرزها افزایش یافته و در واقع بیش از 100 میلیارد تومان برای این امر اعتبار در نظر گرفته شده است.

احمدی مقدم همچنین پاک سازی چهره شهرها از افرادی که قصد مزاحمت برای شهروندان را دارند را جزو برنامه های در اولویت نیروی انتظامی عنوان کرد.