قطعنامه 1747 اقدامی موثر بر علیه تهران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ایهود اولمرت در جلسه امروز( 5 فروردین ) کابینه رژیم صهیونیستی ضمن تمجید از شورای امنیت سازمان ملل متحد در تصویب قطعنامه ضد ایرانی اظهار داشت : تصمیم جدید شورای امنیت در افزایش فشارها بر ایران و اعمال تحریم های جدید علیه این کشور اقدامی موثر در توقف برنامه هسته ای ایران خواهد بود.

اولمرت که احتمال برکناری وی از پست نخست وزیری رژیم صهیونیستی همچنان به قوت خود باقی است در ادامه گفت : شکی در این نکته نیست که تصویب قطعنامه جدید علیه ایران یک گام رو به جلو از سوی کشورهای جهان در مقابله با تهران است.

نخست وزیر اسرائیل که به دلیل درگیر بودن در چند پرونده فساد مالی و شکست رژیم صهیونیستی از نیروهای حزب الله لبنان در جنگ 33 روزه تحت انتقادهای شدید قرار دارد در خاتمه مدعی شد : ما هم اکنون می توانیم بگوییم که قطعنامه های پیشین علیه ایران نه تنها باعث اقدام هماهنگ جامعه جهانی علیه تهران شده، بلکه باعث تغییر سیاست های ایران نیز شده است.

درهمین رابطه نماینده فرانسه در شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام داشت : شورای امنیت با تصویب این قطعنامه یک راهکار بسیار شفاف و روشن پیش روی ایران قرار داد و این راهکار از این قرار است که اگر تهران همچنان به غنی سازی اورانیوم ادامه دهد آنگاه فشارهای جهانی علیه این کشور افزایش یافته و ایران با قطعنامه های بسیار سختگیرانه تری مواجه خواهد شد.

یادآورمی شود شورای امنیت سازمان ملل متحد روز گذشته به منظور متوقف ساختن فعالیت صلح آمیز هسته ای ایران قطعنامه ای را بر ضد تهران تصویب کرد.