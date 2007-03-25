هند جدیدترین موشک خود را با موفقیت آزمایش کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، هند امروز یک موشک ساخت خود را که از نوع هوا به هوا بود با موفقیت آزمایش کرد.

بر اساس اعلام مقامات وزارت دفاع هند، این موشک بردی معادل 20 تا 80 کیلومتر داشته و توانایی حمل کلاهک های جنگی با وزن 15 کیلوگرم را دارد.

سرعت این موشک هوا به هوا دو برابر سرعت صوت گزارش شده است.

بر اساس این گزارش، آزمایش امروز هند سومین آزمایش موشکی این کشور از می 2003 تا کنون است.

این اقدام هند در حالی انجام می شود که پاکستان در روز دوم فروردین ماه دست به آزمایش موشک جدیدی زده بود.

برهمین اساس ارتش پاکستان در تاریخ دوم فروردین اعلام کرده بود که: این کشور شلیک موشک عبور کننده که

می توان آن را به کلاهک های هسته ای مجهز کرد؛ با موفقیت آزمایش کرد.

دربیانیه ارتش هند آمده بود : موشک مذکور" هاتف 7 بابور" نام دارد که برد آن به 70 کیلومتر می رسد.