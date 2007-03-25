اغلب نقاط کشور فردا بارانی است

به گزارش خبرگزاری مهر ، آسمان استان های تهران ، آذربایجان شرقی ، غربی و اردبیل ، خراسان جنوبی، سمنان ، قزوین ، قم ، کرمان ، گلستان ، گیلان ، مازندران ، مرکزی و یزد ، نیمه ابری همراه با وزش باد و در برخی ساعات رگبار و رعد و برق پیش بینی شده است.

استان های اصفهان ، ایلام ، بوشهر ، چهار محال بختیاری ، خراسان رضوی ، خراسان شمالی، زنجان، کردستان، کرمانشاه ، کهگیلویه ، لرستان و همدان ، ابری و در برخی ساعات با رگبار باران و وزش باد همراه خواهد بود .

استان های خوزستان و فارس ابری همراه با رگبار و رعد و برق و وزش باد، استان سیستان و بلوچستان قسمتی ابری در پاره ای نقاط وزش باد و استان هرمزگان قسمتی ابری همراه با گرد و خاک پیش بینی می شود.