عملکرد شبکه العالم در " یاد ماندگار "

به گزارش خبرگزاری مهر، در این شماره (صفر سوم) و در بخش های سیاسی و بین المللی مطالبی با عناوین " خداحافظی با اکثریت " (شکست جمهوری خواهان در اتخابات مجلس آمریکا) " یک ایتالیایی - اسرائیلی تمام عیار " (درباره چهره های خبرساز روز آمریکا) " گزارش اقلیت " (درباره شورش های اخیر در فرانسه) "مصر" (آشنایی با جغرافیای طبیعی و سیاسی و فرهنگی مصر) و... به چشم می خورد.

پرونده این شماره یاد ماندگار به میرزا کوچک خان جنگلی و نهضت جنگل اختصاص یافته است. در این بخش که با شعری از هوشنگ ابتهاج آغاز می شود زندگی میرزا کوچک خان، یادداشت های یان کولارژ درباره میرزا و گاه شمار نهضت جنگل گنجانده شده است.

مطالبی درخصوص جنگ 33 روزه لبنان ، عملکرد شبکه العالم در بحران های اخیر خاورمیانه، مروری بر سینمای جنگ ویتنام، معرفی فیلم های با موضوع جنگ ویتنام، درباره فیلم میم مثل مادر، مرور آثار الیور استون سینماگر آمریکایی و ...سایر بخش های این شماره را تشکیل می دهند.

نگاهی به رمان " وداع با اسلحه " ارنست همینگوی و درج داستان " در سرزمین دیگر " این نویسنده آمریکایی با ترجمه احمد گلشیری نیز مطالب بخش ادبی این نشریه اند.

یاد ماندگار به مدیرت سیدعماد حسینی و سردبیری محمد رضاپور در 56 صفحه توسط فرهنگسرای پایداری عرضه شده است.