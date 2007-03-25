خاتمی فردا به مصر می رود

به گزارش خبرگزاری مهر ، مدیر دفتر کتابخانه اسکندریه مصر هفته گذشته از برگزاری این سخنرانی با موضوع گفتگوی تمدنها درروز هفتم فروردین ماه خبر داده بود .



اسماعیل سراج الدین به خبرگزاری فرانسه گفت : بازدید رئیس جمهور سابق ایران از کتابخانه اسکندریه مصر و سخنرانی وی در چهارچوب سیاست این کتابخانه برای تقویت گفتگوی تمدنها به جای برخورد تمدنها است.



اسکندریه شهر بندری مهم و دومین شهر بزرگ مصر است. نام شهر از نام اسکندر مقدونی گرفته شده است. در دوره بطلمیوسیان پایتخت بود و بزرگترین شهر جهان یونانی شناخته می‌شد. امروزه جمعیت این شهر ۳٫۵ تا ۵ میلیون نفر است و دومین شهر بزرگ مصر و پنجمین بندر بزرگ آن بشمار می آید. کتابخانه اسکندریه از کتابخانه های معروف جهان است.



سابقه تشکیل کتابخانه اسکندریه به زمانی بر می گردد که اسکندر بر مصر تسلط یافت و دستور داد تا در کنار رود نیل شهری بزرگ به نام اسکندریه ایجاد کنند . به دلیل علاقه فراوان وی به کتاب و هنر، بسیاری از عالمان و دانشمندان در آنجا جمع شدند . پس از مرگ اسکندر بطلمیوس اول جانشین وی شد و دستور داد تا بزرگترین کتابخانه آن زمان در اسکندریه ساخته شود در آنجا دو کتابخانه به وجود آمد اولی در ناحیه ای به نام« موزه» که حدود200 هزار طومار پاپیروس داشت به عنوان بخش اساسی آکادمی دانشمندان و با حمایت بطلمیوس اول ساخته شد. مشهور است که هر کشتی ای که در بندر اسکندریه لنگر می انداخت کتابهای داخل آن را به کتابخانه برده و پس از استنساخ از روی آن به داخل گشتی بر گردانده می شد. در هنگام حمله و تسلط رومیها ، این کتابخانه حدود 700 هزار طومار پاپیروس داشت که از سراسر جهان گردآوری وبه زبانهای مصری، لاتین و دیگر زبانها نوشته شده بودند- دومین کتابخانه در اسکندریه در ناحیه« سراپیوم » که بطلمیوس سوم آن را ایجاد کرده بود در معبد« سراپیس» قرار داشت که در حدود100 هزار طومار پاپیروس داشت.

سید محمد خاتمی هفته گذشته نیز به دعوت موسسه ایندیا تو دی ، به هند سفر کرد و در این سفر سه روزه ضمن سخنرانی در مجمع سالیانه این موسسه با نخست‌ وزیر سابق هند، استادان زبان فارسی درهند و نخبگان هندی دیدارهایی جداگانه داشت.