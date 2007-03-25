رای دادگاه داوری ورزش AFC را غافلگیر کرده است/ باید به بازگشت استقلال امیدوار بود

رئیس کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال با بیان این مطلب به خبرنگارمهرافزود : رای دادگاه داوری ورزش، مسئولان AFC را کاملا غافلگیرکرده و آنها را درمقابل عمل انجام شده قرارداده است چرا که آنها تصورنمی کردند دادگاه ورزش رای به بازگشت استقلال به لیگ قهرمانان بدهد .



دکترغفاری اضافه کرد : البته اگر دادگاه داوری ورزش مهلت 20 روزه را برای اعلام نظر در اختیارAFC قرارنمی داد شرایط بازگشت استقلال به لیگ قهرمانان کاملا مساعد بود چرا که تصمیمات این دادگاه برای تمامی تشکیلات اجرایی بین المللی لازم الاجراست ولی فرصت تعیین شده زمان را به ضرراستقلال از بین می برد چرا که تعداد مسابقات انجام شده رقابتهای لیگ قهرمانان افزایش می باید و این مسئله کاربازگشت استقلال را دشوار می کند .



وی در خصوص اینکه آیا در خصوص رای دادگاه داوری ورزش مذاکراتی از سوی فدراسیون فوتبال با مقامات AFC انجام شده است یا نه گفت : بلافاصله پس از اعلام رای دادگاه داوری ورزش تلاش کردیم تا با شخص بن همام در این زمینه مذاکره کنیم ولی ایشان در مرخصی بودند و امکان مذاکره با رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا میسر نشد ولی با همفکری برخی دوستان نامه ای تنظیم و با ضمیمه رای دادگاه داوری ورزش به AFC ارسال شد و در آن فدراسیون فوتبال خواستار آن شد که با توجه به رای دادگاه داوری هرچه سریعتر زمان دیدارهای استقلال در لیگ قهرمانان آسیا را اعلام کند تا این مسابقات تداخلی با برنامه لیگ داخلی ایران ایجاد نکند . در واقع درتنظیم این نامه بازگشت استقلال به لیگ قهرمانان قطعیت یافته و مسئولان AFC را در مقابل عمل انجام شده قرار داده ایم .



دکترغفاری با بیان اینکه باید با وجود تمامی دشواریها و موانع موجود به بازگشت استقلال به عرصه رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا امیدوار بود تصریح کرد : از آنجا که تاکنون مورد مشابهی در این زمینه وجود نداشته نمی توان با قاطعیت درباره وضعیت استقلال برای بازگشت به لیگ قهرمانان آسیا اظهار نظر کرد ولی با شرایط پیش آمده امیدواریها افزایش یافته و تصور نمی کنم مقامات AFC بخواهند ازتصمیم یک دادگاه رسمی و بین المللی تبعیت نکنند .