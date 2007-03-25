عید نوروز ؛ زنده شدن طبیعت و تجدید زندگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، دهها میلیون نفر از مردم کشورهای آسیایی و خاورمیانه عید نوروز یا سال جدید را بر اساس تقویم شمسی جشن می گیرند. عید نوروز که از اولین روزهای بهار است آغاز سال جدید در ایران، افغانستان، کردستان و برخی از کشورهای آسیایی محسوب می شود.

عید نوروز بیش از هزار سال پیش در مناطق فارس قدیم همزمان با فرارسیدن بهار و تجدید طبعیت و زنده شدن آن بعد از فصل سرما آغاز می شد تا اینکه امروز قومیتهای مختلف این عید را جشن می گیرند.

این ایام در میان ایرانیها و افغانیها ( آغاز سال نوی ایرانی و افغانی) بسیار بیشتر از مناطق دیگر به چشم می خورد.

در افغانستان هزاران افغانی از صبح سال نو در حیاط بزرگترین مسجد جمع می شوند و عید را به مدت 7 روز جشن می گیرند و معتقدند که بسیاری از بیماران آنها در این روز شفا می یابد.

در سال 1996 که طالبان به افغانستان رسیدند، 90 درصد ضریحها را ویران کردند، همه معابد را بستند و مانع برگزاری اعیاد بویژه عید نوروز شدند. آنها اعلام کردند که عید نوروز غیرمشروع بوده و باید تعطیلات آن لغو شوند و حتی هشدار دادند که هرکسی از کارمندان که در این ایام به محل کار خود نرود، اخراج می شود.

طالبان مانع دیدار از مزار شریف( نام شهری است که گفته می شود حضرت علی (ع) و یا صحابه او در آنجا دفن شده اند) و توسل به آن بودند و هشدار داده بودند که هر کسی مراسم مربوط به عید نوروز را به جا آورد زندانی، حبس، شکنجه و یا کشته می شود؛ اما آمریکا تلگرافی به مناسبت تبریک سال نو به ایرانیان و افغانیها ارسال و در آن اعلام کرد که آنها در برگزاری جشن نوروز کاملا آزاد هستند .

افغانیها قبل از سال نو آتش می افروزند و از روی آن می پرند و معتقدند که با برافروختن آتش و پریدن از روی آن بیماریها برطرف و خوشبختی به سوی آنها می آید. همچنین خانواده ها از خانه ها خارج شده به بوستان رفته تا از هوای آزاد و پاکیزه برای تفریح و تفرج استفاده کنند.

در ایران نیز این عید بزرگترین و حتی اولین عید آنها محسوب می شود که به مدت 13 روز جشن می گیرند. آنها لباسهای جدید می خرند و به خانه تکانی مشغول می شوند و در ایام عید به دید و بازدید اقوام و آشنایان رفته و کدورتها را کناری می نهند و سال نو را جشن می گیرند.

عید نوروز از تعطیلات رسمی در ایران به شمار می رود که مؤسسات دولتی و مدارس طی 5 روز بسته هستند.

در فرهنگ لغت ترک نیز بر این مسئله تأکید دارد که نوروز روز اول از سال ایرانی است که به معنای روز جدید است. این عید از اعیاد فارسها به شمار می رود که از دین زرتشتی قبل از اسلام در افغانستان و ایران به جا مانده است.

در مناطق کردنشین عراق، ترکیه، سوریه و ایران نیز این مناسبت اهمیت خاصی دارد و آنها با توجه به شرایط سیاسی خود عید نوروز را جشن می گیرند.

در آذربایجان نیز چند هفته قبل از شروع سال نو آتش روشن می کنند و کودکان از خانه ها خارج می شوند و از خانه ای به خانه دیگر برای گرفتن شیرینی و حلوا می روند