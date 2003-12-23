به 10 هزار نفر در مراكز خدمات فني شهرهاي بزرگ كشور آموزش صرفه جويي سوخت داده مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، مسئول گروه مديريت انرژي گروه فناوري خودروهاي سبك سازمان بهينه سازي مصرف سوخت با اعلام اين خبر گفت: سرانه مصرف سوخت كشور، نسبت به ساير كشورهاي جهان رقم بالايي است كه عواملي نظيرعمر زياد خودروها ، ارزاني سوخت، ضعف سيستم هاي حمل و نقل عمومي، عوامل فرهنگي ، ضعف آگاهي هاي فني عمومي ، شيوه هاي سرويس و نگهداري خودروها از عمده دلايل مصرف بالاي زياد سوخت در كشور است.

كوروش هاشمي افزود: در ميان عوامل موثر در مصرف زياد سوخت در كشور، پايين بودن سطح دانش فني و مهارت نيروهاي انساني شاغل در بخش سرويس و نگهداري خودروها موثر ترين عامل است.

وي گفت: به همين دليل سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور طرح آموزش صرفه جويي سوخت، انرژي به 10 هزار نفر در مراكز خدمات فني شهرهاي بزرگ كشور را با هدف شناخت استانداردهاي مرتبط با تعميركاران و تعويض روغني ها، شناخت عوامل موثر در ميزان مصرف سوخت خودروها و شيوه هاي كاهش مصرف سوخت خودروها با تنظيم موتور را اجرا مي كند.

به گفته هاشمي پيش از اين نيز در تهران به حدود دو هزار نفر از تعميركاران مراكز خدمات فني خودروهاي آموزش داده شد كه ميزان اثر صرفه جويي در مصرف سوخت با احتساب يك درصد اثر بخشي آموزش، سالانه 300 ميليون ليتر بنزين در سال است.