كوراش برنامه ريزي مدوني مي طلبد

خسرودليرسرمربي تيم ملي كوراش درگفتگوباخبرنگار" مهر" با بيان اين مطلب افزود: مسابقات تهران درسطح فني بسياربالايي برگزارشد، به خصوص ازبكستان كه تيم بسيارخوبي را به تهران اعزام كرده بود.

وي خاطرنشان كرد: ايران رقيب اصلي ازبكستان است وآنها براي آنكه اقتدارخود را حفظ كنند، ازتمام داشته هاي خود سود جستند و حتي قهرمانان جودوي خود را آوردند.

دليردرمورد قضاوت داوران يادآورشد: قضاوتها خيلي خوب بودورييس كميته داوران فدراسيون جهاني اين مسابقات راازنزديك تماشا مي كرد وچون داوران آسياانگيزه ارتقاء درجه داوري داشتند خوب قضاوت كردند.

سرمربي تيم ملي درمورد تفاوت اين مسابقات بادوره قبل تاكيد كرد: تفاوت تنها درتيم ازبكستان بود كه با قدرت بيشتري به ميدان آمدند اما تيم ما كه دردوره قبل با 2 شركت كننده نايب قهرمان شده بود، دراين دوره با تركيبي كاملترتوانست 4 طلا كسب كند.

وي درپايان افزود: كوراش درجهان گسترش يافته است، ازبكستان باهزينه زياد دنبال اين رشته است حتي هزينه كامل مسابقات جهاني وآسيايي را تقبل مي كند تا كوراش را گسترش دهد، حتي رييس جمهورازبكستان دنبال اين قضيه است وماهم بايد بيشترسرمايه گذاري كنيم تاعقب نمانيم.