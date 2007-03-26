درمان کمر درد با استفاده از ژل میسر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلث دی نیوز، دانشمندان انگلیسی در همین زمینه اعلام کردند که تزریق ذرات کوچک اسفنج مانند میتواند جایگزین مناسبی برای جراحیهای مهم در زمینه درمان کمردردهای مزمن در ناحیه تحتانی کمر باشد.
لازم به ذکر است ذرات ریز ژلاتینی پس از تزریق به ناحیه آسیب دیده متورم شده و سفت و محکم میشوند.
این دانشمندان دریافتند که دیسکهای تحلیل رفته در میان ستون مهرهها در حیوانات که حاوی این میکروژلهای تزریق شده هستند، میتوانند دوباره ویژگیها و خواص مکانیکی خود را بدست بیاورند.
امید می رود که این یافته بتواند به بیماران کمک کند پس از تزریقات این ژل به ستون فقراتشان، دوباره بطور کامل تحرک و انعطافپذیری ستون مهرههای خود را بدست بیاورند.
این روش به لحاظ کارآیی با روش متداول جراحی ستون فقرات برای درمان دردهای مزمن ناحیه کمر قابل مقایسه است؛ با این حال هنوز می بایست بررسیهای بیشتری برای گسترش این فنآوری جدید و کاربرد آن برای انسانها صورت گیرد.
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