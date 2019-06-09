  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱۹ خرداد ۱۳۹۸، ۱۴:۵۷

لیگ ملت های والیبال؛

بلغارها نخستین شکست فرانسه را رقم زدند/ برزیل صدر جدول را گرفت

بلغارها نخستین شکست فرانسه را رقم زدند/ برزیل صدر جدول را گرفت

تیم ملی والیبال بلغارستان در روز پایانی هفته دوم رقابت های لیگ ملت های والیبال نخستین شکست فرانسه را رقم زد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز پایانی از هفته دوم رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال در حال برگزاری است. تیم ملی فرانسه صدرنشین مسابقات تا پایان روز دوم مسابقات این هفته با نتیجه ۳ بر ۲ مقابل تیم ملی بلغارستان شکست خورد و نخستین شکست را تجربه کرد.

بلغارها با این پیروزی به دومین برد خود رسیدند و با ۴ باخت و ۶ امتیاز وضعیت خود را بهبود بخشیدند.

برزیل نزدیک ترین حریف فرانسوی‌ها با کسب پیروزی مقابل آرژانتین صدر جدول را از فرانسوی‌ها پس گرفتند و با ۱۵ امتیاز و ۶ برد در صدر قرار گرفتند. فرانسه نیز با ۱۶ امتیاز و ۵ برد در جایگاه دوم قرار دارد.

کد مطلب 4636165
ساناز سلیمان آبادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها