بلغارها نخستین شکست فرانسه را رقم زدند/ برزیل صدر جدول را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، روز پایانی از هفته دوم رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال در حال برگزاری است. تیم ملی فرانسه صدرنشین مسابقات تا پایان روز دوم مسابقات این هفته با نتیجه ۳ بر ۲ مقابل تیم ملی بلغارستان شکست خورد و نخستین شکست را تجربه کرد.

بلغارها با این پیروزی به دومین برد خود رسیدند و با ۴ باخت و ۶ امتیاز وضعیت خود را بهبود بخشیدند.

برزیل نزدیک ترین حریف فرانسوی‌ها با کسب پیروزی مقابل آرژانتین صدر جدول را از فرانسوی‌ها پس گرفتند و با ۱۵ امتیاز و ۶ برد در صدر قرار گرفتند. فرانسه نیز با ۱۶ امتیاز و ۵ برد در جایگاه دوم قرار دارد.