هویت های محله ای در حال از بین رفتن است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خلیل آبادی در یکصد و چهل و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران و در واکنش به ارائه گزارش گلپایگانی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، گفت: ضمن قدردانی از زحمات این معاونت باید اعلام کرد، تعداد محلاتی که در طرح قرار دارند، بسیار زیاد است، بافت فرسوده نیز در پایتخت به وفور یافت می‌شود و این محلات پناهگاه افراد آسیب دیده شده است.



وی با بیان اینکه قرار گرفتن محله ها در طرح های توسعه شهری سبب شده هویت محله ای از بین برود، گفت: امروز محله‌هایی همچون نفرآباد شهرری با ۴۰۰ سال قدمت تاریخی همچنان در طرح قرار دارد و این امر سبب شده بافت فرسوده باعث از بین رفتن هویت محله ای شود.



خلیل آبادی ادامه داد: متاسفانه در شهر ری از دیوار حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) که می‌گذریم، اکثر خانه‌ها در بافت فرسوده قرار دارند، همچنین خیابان فدائیان اسلام نیز سال‌هاست در طرح تعریض حرم قرار گرفته است که باید برای آن چاره اندیشی شود.



خلیل‌آبادی افزود: زمانی که نمی‌توانیم املاک معارض را تملک کنیم، چرا مردم را به اسارت می‌گیریم؟ باید جواز ساخت بدهیم تا ساختمان‌های فرسوده خود را از نو بسازند. با این وضع به رفع مشکل مردم و توسعه شهر نیز کمک می‌شود.



عضو شورای شهر با تاکید بر اینکه حریم پایتخت باید حریم شهرری را هم در برگیرد، تصریح کرد: شهرداری متاسفانه ۲۸ هزار شغل مزاحم و پارکینگ دو هزار اتوبوس را از نقاط مختلف تهران به شهر ری منتقل کرده است که اتوبوس‌های شمال تهران نیز در آنجا استقرار می‌یابند.



بحث دیگر خلیل‌آبادی نحوه اطلاع رسانی فعالیت‌های اداره کل مدیریت بافت و بناهای تاریخی شهرداری تهران بود که در این خصوص گفت: متاسفانه اطلاعات کاملی از بناهای واجد ارزش فرهنگی در دست نیست و در جلسات به این موضوع پرداخته نمی‌شود.



وی ادامه داد: برخی از این بناها مشکل حریم دارند که همچنان عوارض آن‌ها تعیین و تصویب نشده است و نبود اطلاعات کافی درخصوص بناهای واجد ارزش فرهنگی سبب شده تا به برخی دیگر از بناهای واجد ارزش همچون بنگاه فرد شیشه تعرض صورت گیرد.



عضو شورای شهر تهران، ری و تجریش ابراز امیدواری کرد: اداره کل مدیریت بافت و بناهای تاریخی شهرداری تهران همکاری لازم را با کمیته گردشگری شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران داشته باشد.