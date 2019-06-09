تولید کلزا در کهگیلویه و بویراحمد ۲.۵برابر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، الیاس تاج الدینی بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در سال جاری بیش از دو هزار تن محصول دانه‌های روغنی کلزا در مناطق گرمسیری استان خرید تضمینی شد.

وی بیان داشت: میزان تولید کلزا در سال گذشته در استان یک هزار و ۲۰۰ تن بود که پیش بینی می‌شود این میزان در سال جاری به بیش از سه هزار تن برسد.

تاج الدینی افزود: کلزا به قیمت هر کیلوگرم ۳۴ هزار ریال از کشاورزان خریداری می‌شود.

وی همچنین با اشاره به خرید گندم به صورت تضمینی از کشاورزان استان گفت: ۶۸ هزار تن گندم مازاد بر مصرف، از ابتدای فصل برداشت تاکنون از کشاورزان مناطق گرمسیری این استان خریداری شده است.

وی افزود: هر کیلوگرم گندم معمولی به نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ ریال و هر کیلوگرم گندم دوروم ۱۸ هزار ریال خریداری می شود.

تاج الدینی خرید تضمینی گندم در سال گذشته را ۳۷ هزار تن گندم عنوان کرد و گفت: طبق پیش بینی در سال جاری این میزان تا پایان فصل به ۷۵ هزار تن خواهد رسید.

وی همچنین با اشاره به مبارزه مطلوب با ملخ صحرایی تصریح کرد: خوشبختانه این آفت خسارات چندانی به اراضی کشاورزی وارد نکرده و سم پاشی و پایش اراضی و مراتع در استان همچنان ادامه دارد.