بیش از 18 میلیون تن محصولات پتروشیمی تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، این شرکت در دوازده ماهه سال گذشته بیش از 5 میلیون تن محصول نهایی را به ارزش 2/3 میلیارد دلاربه کشورهای مختلف جهان صادرکرد که این میزان 21درصد از صادرات غیر نفتی کشور را به خود اختصاص داده است.

فروش داخلی محصولات این شرکت نیز 7/5 میلیون تن به ارزش 25 هزار میلیارد ریال برآورد شده است که سهم این شرکت را در تولید ناخالص ملی به 3/1 درصد افزایش داده است.

همچنین در این مدت طرح‌های استحصال اتان پتروشیمی پارس با ظرفیت اسمی 3236 هزار تن در سال، طرح الفین هفتم پتروشیمی مارون به ظرفیت 2594 هزار تن در سال ، متانول چهارم پتروشیمی زاگرس با ظرفیت 1650 هزار تن در سال و سرویس‌های یوتیلیتی متمرکز پتروشیمی مبین از جمله طرح‌هایی هستند که در طول سال 85 به بهره‌برداری رسیده‌اند.

واحدهای منواکسید کربن و اسید استیک پتروشیمی فناوران با ظرفیت 290 هزار تن در سال نیز از جمله طرح‌هایی هستند که در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر به تولید رسیده است.

مجتمع‌های پتروشیمی گلستان، لردگان، بروجن و زنجان نیز از طرح های جدید در دست احداث شرکت ملی صنایع پتروشیمی است که در سال گذشته عملیات اجرایی آنها آغاز شده است.