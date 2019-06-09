طرح تغییر معابر ورامین با گذشت چند روز به ثبات رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کاغذلو عصر یکشنبه در جلسه شورای حمل و نقل و ترافیک شهرستان ورامین که با حضور سایر اعضا در محل سالن جلسات فرمانداری این شهر برگزار شد طی سخنانی در خصوص اجرای طرح تغییر جهات معابر شهر ورامین گفت: طرح تغییر معابر شهرستان ورامین با تمامی سختی‌ها و ممانعت‌ها به اجرا درآمد و هر چند که شاید در نخستین روز از اجرای خود مردم را با سردرگمی مواجه کرد که البته امری طبیعی بود، ولی بعد از گذشت چند روز به ثبات و پختگی خاصی رسیده است.

کاغذلو افزود: رصدهای میدانی و حضور بنده در ساعات مختلف روز بین مردم، حاکی از آن است که این طرح موافقان و مخالفانی دارد که البته به مرور زمان موافقان طرح رو به افزایش است.

وی بیان داشت: با اجرایی شدن این طرح، شاهدیم مسافرانی که قصد عبور از ورامین دارند، به راحتی با ورود به هسته مرکزی شهر با ویترین و نمای اصلی ورامین روبرو می‌شوند، چیزی که در گذشته مغفول مانده بود و از ورامین تصویر حاشیه شهر در اذهان مسافرین نقش می‌بست.

فرماندار ورامین با بیان اینکه امیدواریم این طرح هر چه زودتر جای خود را بیش از پیش میان مردم این شهرستان باز کند اظهار داشت: تمام تلاش خود را کرده ایم تا به مردم در همه زمینه‌ها خدمت شایسته ای ارائه دهیم.