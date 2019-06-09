باید برای توسعه ریسک را بپذیریم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی یکشنبه شب در نشست با فعالان حوزه کشت و صنعت و غذا در محل استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: می خواهیم با انتقال آب دریای عمان به شمال شرق کشور علاوه بر تامین آب برای ۵۰ هزار هکتار کشت زعفران نیز هلدینگ کشاورزی ایجاد کنیم.

وی افزود: ۱۰ تا ۱۵ سال پیش که طرح آبی خلیج فارس مطرح شد افرادی بودند که فکر موفقیت این طرح را دور از ذهن می دانستند اما حالا این طرح حدود ۷۰ درصد پیشرفت دارد.

استاندار خراسان رضوی بیان کرد: طرح انتقال آب از دریای عمان اقدام بسیار بزرگی برای نسل آینده محسوب می شود و گذشتگان ما نزدیک دو هزار سال پیش قنواتی را احداث کردند و ما هنوز از آنها استفاده می کنیم.

رزم حسینی تصریح کرد: عوامل مختلفی از جمله شرایط تحریمی وجود دارد تا ما کار نکنیم اما باید خطر ریسک را پذیرفت و برای توسعه وآبادانی قدم جلو گذاشت. باید بدانیم وقتی آب قیمت پیدا کند مصرف کننده قدر آن را بیشتر می داند.