کودک ۶ ساله بر اثر واژگونی خودرو در محور سنخواست به جاجرم فوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی اسماعیلیان اظهار کرد: برابر اعلام مرکز فوریت های پلیسی مبنی بر وقوع یک فقره واژگونی در کیلومتر ۱۷ محور سنخواست به جاجرم بلافاصله ماموران انتظامی و پلیس راه در محل حادثه حاضر شدند.

اسماعیلیان افزود: متاسفانه در این حادثه یک کودک ۶ساله به علت شدت جراحات وارده در دم فوت و دو نفر نیز مجروح که بلافاصله توسط عوامل امدادی به مراکز درمانی انتقال شدند.

وی تصریح کرد: برابر اعلام کارشناسان حاضر در صحنه، علت این تصادف عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی بوده است.