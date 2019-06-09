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۱۹ خرداد ۱۳۹۸، ۲۲:۲۹

فرمانده انتظامی جاجرم:

کودک ۶ ساله بر اثر واژگونی خودرو در محور سنخواست به جاجرم فوت کرد

کودک ۶ ساله بر اثر واژگونی خودرو در محور سنخواست به جاجرم فوت کرد

جاجرم- فرمانده انتظامی جاجرم از واژگونی یک دستگاه پژو پارس در کیلومتر ۱۷ محور سنخواست به جاجرم با یک کشته و دو مجروح خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی اسماعیلیان اظهار کرد: برابر اعلام مرکز فوریت های پلیسی مبنی بر وقوع یک فقره واژگونی در کیلومتر ۱۷ محور سنخواست به جاجرم بلافاصله ماموران انتظامی و پلیس راه در محل حادثه حاضر شدند.

اسماعیلیان افزود: متاسفانه در این حادثه یک کودک ۶ساله به علت شدت جراحات وارده در دم فوت و دو نفر نیز مجروح که بلافاصله توسط عوامل امدادی به مراکز درمانی انتقال شدند.

وی تصریح کرد: برابر اعلام کارشناسان حاضر در صحنه، علت این تصادف عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی بوده است.

کد مطلب 4636519

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