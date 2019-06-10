سیل زدگان ناراضی و مسئولان از خودراضی/ ساخت سد به جای خانه

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: انتهای خیابان خدمات شهر زیرآب، جایی که آسفالت خیابان ناگهان تمام شده و به خاک و شن می‌رسیم، خانه دو نیم طبقه‌ای قرار دارد. خانه‌ای که تا همین نوروز، چهار خانواده در آن زندگی می‌کردند اما آنچه امروز پیداست؛ یکی از دیوارها و ستون‌های طبقه دوم فروریخته و آشپزخانه مشخص شده و از پنجره نیمه باز طبقه همکف، هنوز تابلویی به دیوار آویزان و نیم طبقه پایین اما پر از خاک و شن است؛ همان جایی که در روزهای بحرانی سیل نوروز امسال، ستون‌هایش موج کوبنده رودخانه وحشی تلار را تجربه کرد.

گلزاد خلیلی یکی از سیل زدگان سوادکوهی، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مقرر شد به ما زمینی به عوض زمین خودمان دهند، گفت: همسرم امروز زمین را دیده است؛ زمین در شهر همجوار ما در حاشیه جنگل و در شیب بسیار زیاد قرار دارد که اگر زمستان و یخبندان شود باید با زنجیرچرخ رفت‌وآمد کرد.

به جای خانه ما سد و دیوار حایل می‌سازند / ‏‬ سیل جهاز عروسم را برد

این بانوی سیل زده با اشاره به سخنان مسئولان مبنی بر اینکه این زمین و وام پنجاه میلیونی را دریافت کنیم و اجازه دهیم تا خانه ما خراب شود و به جایش سد بسازند، گفت: خانه ما چهار واحد بود و شاید به‌خاطر عدم نماکاری، به نظر ارزش چندانی نداشت اما حداقل ۶۰۰ میلیون بوده و در این گرانی با این ۵۰ میلیون می‌توان چه چیزی ساخت؟ زمین خالی که خانه نمی‌شود.

وی با بیان اینکه اکنون پس از غیرمسکونی شدن خانه‌اش، در ییلاق زندگی می‌کند و فرزندانش هر کدام در شهری اجاره‌نشین شده‌اند، افزود: ما چهار خانوار در این خانه زندگی می‌کردیم، من و سه پسرم. بچه‌هایم کار دولتی ندارند و همسرم همین جا خانه‌ای ساخت و همه دور هم بودیم و حالا بعد از سی سال بی‌خانمان شدیم.

خلیلی با بیان اینکه ما شرایط دولت را درک می‌کنیم اما آنها هم وضعیت ما را درک کنند، افزود: شوهرم بیمار است و هنوز چند سالی مانده تا از نظر بیمه‌ای بازنشسته شود و بتوانیم قسط وام را پرداخت کنیم و حالا در دوران پیری بی‌خانمان شدیم و اگر دولت خانه‌ای برای ما درست کند، ما هم حاضریم تا خانه ما را خراب کنند و به جایش سد بسازند اما در آن خیابان مثل ما زیاد هستند، چرا فقط ما باید قربانی بقیه شویم؟ اگر ما بی مجوز و پروانه خانه ساختیم، دولت حق داشت اما ما زمین را خریدیم و همه این مجوزها را داشتیم و خانه ساختیم.

وی در رابطه با کمک‌هایی که تاکنون شده به دریافت ۵ میلیون تومان کمک معیشتی اشاره کرد و افزود: همین موکتی که اکنون در خانه‌ام در ییلاق پهن شده است را آنها به ما داده‌اند؛ بیشتر وسایل خانه ما آسیب دید و وسایل عروسم را کاملاً آب با خود برد و همان روزهای اول کمی اقلام زندگی را به ما دادند و از آنها متشکریم.

سیل اخیر به ۳۰ واحد صنعتی، دو هزار واحد صنفی، ۵ واحد معدنی، هزار واحد قالیبافی و تأسیسات ۶ شهرک صنعتی استان خسارت زده است و به گفته محمد محمدپور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران. خلائی در پایش خسارات سیل در سنوات گذشته وجود داشت و آن این بود که در بخش کسب و کارهای حوزه تولید و صنعت و زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی، فرم رسمی برای اعلام و جبران خسارت وجود نداشت.

در بخش کسب و کارهای حوزه تولید و صنعت و زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی، فرم رسمی برای اعلام و جبران خسارت وجود نداشت

وی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سعی شد با حضور در معاونت وزارت اقتصادی کشور و وزارت صمت و بازدید هیئت‌های مختلف، فرم رسمی اعلام خسارت واحدهای صنعتی و تولیدی را طرح کنیم که پذیرفته شد تا خلأ جبران شود و خوشبختانه مقرر شد در بخش کسب و کار برای جبران خسارت پنج میلیون تومان تسهیلات بلاعوض و ۴۵ میلیون وام کم بهره پنج ساله درنظر گرفته شود.

وی خسارت ناشی از سیلاب به بخش صنعت و معدن و زیرساخت‌ها را ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: بسیاری از روستاییان در بخش کسب و کارهای تولیدی دچار خسارت شدند و بخشی از کارگران به دلیل خسارت واحدهای تولیدی بیکار شدند که اکنون در حال بازگشت به کار هستند.

محمدپور ادامه داد: خوشبختانه برای زیرساخت شهرک‌های صنعتی فرم رسمی اعلام خسارت دیده شده زیرا حدود ۲۰ میلیارد تومان خسارت به این زیرساخت‌ها وارد شده است.

قرارگاه اقتصادی تشکیل شد

رئیس سازمان صمت مازندران با اشاره به تشکیل قرارگاه اقتصادی برای جبران خسارت بخش اقتصادی ناشی از سیل ادامه داد: قرارگاهی برای جبران خسارت بخش اقتصادی تشکیل شده است.

وی تصریح کرد: موضوع مهم اعلام رسمی خسارت بود و درپی آن هستیم رونق را دوباره به واحدهای تولیدی بازگردانیم و این مورد توجه و تاکید مقام معظم رهبری است.

محمدپور با اشاره به اینکه اشتغال باید اولویت اول در بازسازی باشد زیرا اشتغال اولویت جدید در موضوع جبران خسارت ناشی از حوادث است گفت: وقتی اشتغال را به خانوار برگردانیم در حمایت از آسیب دیدگان مؤثر است.

وی با عنوان اینکه واحدهای تولیدی به رغم متحمل شدن خسارت، در مدیریت بحران پای کار بودند افزود: برای جبران خسارت نیز کمک‌های خوبی برای مناطق سیل زده داشته‌اند و یکی از واحدهای تولیدی ۱۱۰ تخته فرش را به مناطق سیل زده ارسال کرده است و در پی آن هستیم صدها بسته حمایتی به سیل زدگان ارائه دهیم.

محمدپور ادامه داد: امیدواریم با همکاری دولت و بخش‌های دیگر تلخی خسارت به شیرینی اتحاد و همدلی و نوسازی مناطق سیل زده تبدیل شود.

سیل مازندران به بیش از ۷۲ هزار هکتار اراضی و ۱۸ هزار هکتار باغات استان خسارت زد و به گفته کارشناسان، برابر دیدن خسارات حوزه کشاورزی مازندران با دیگر استان‌ها یک خطای استراتژیک است و باید به خسارات حوزه کشاورزی و زیر بخش‌های آن در سیلاب اخیر به‌اندازه سهم استان در تأمین غذای کشور نگریست.

استاندار مازندران: روند بازسازی رضایت بخش است

استاندار مازندران نیز درباره آخرین وضعیت سیل زدگان می‌گوید: در بخش تعمیرات اتفاقات خوبی رخ داده و پیش بینی می‌شود تا پایان خردادماه تعمیرات واحدهای آسیب دیده پایان رسد.

احمد حسین زادگان به خبرنگار مهر می‌گوید: همچنین در بخش احداث واحدهای تخریبی نیز زمانبندی شش ماهه درنظر گرفته شده و در بخش کشاورزی نیز سامانه سجاد برای اعلام خسارت پیش بینی شده است و باید اطلاعات بخش کشاورزی وارد شود.

وی با اشاره به تخصیص اعتبار ۸۰ میلیارد تومانی بلاعوض بخش کشاورزی اظهار داشت: جبران خسارت‌ها شهرستان به شهرستان براساس اعلام جهاد کشاورزی و نظارت بخشداران، در حال اقدام است و دلیل تأخیر آن است که اطلاعات باید در سامانه سجاد ثبت و سپس به بانک معرفی شوند.

وی از روند بازسازی و جبران خسارت‌های بخش‌های مختلف در مناطق سیل زده ابراز رضایت کرد.

مدیرکل بنیاد مسکن: پرداخت ۲۲ میلیارد تومان وام بلاعوض به سیل زدگان / ‏‬ تعمیرات ۳۸۰۰ واحد انجام شد

در عین حال محمد خانی نوذری مدیرکل بنیاد مسکن مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره روند اقدامات بازسازی مناطق سیل زده با بیان اینکه خوشبختانه در پرداخت وام بلاعوض تعمیری و معیشتی به شش هزار و ۸۰۰ واحد خسارت دیده در سیلاب استان مشکل نداریم گفت: تاکنون حدود سه هزار و ۵۴۲ نفر وام بلاعوض تعمیری به مبلغ هفت میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و پنج هزار و ۵۷۲ خانوار مبلغ ۱۵ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان بلاعوض معیشتی دریافت کردند.

وی با بیان اینکه در مجموع بیش از ۲۲ میلیارد تومان بلاعوض تعمیری و معیشتی پرداخت شده است گفت: به ۳۳ واحد احداثی نیز مبلغ ۱۰ میلیون تومان بلاعوض ساخت اهدا شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن مازندران درباره تسهیلات بانکی نیز گفت: برای پرداخت تسهیلات شش بانک عامل شناسایی شدند و طبق مصوبه دولت، تمام تسهیلات قرض الحسنه ای و با کارمزد چهار درصد است و تاکنون شش هزار نفر به بانک‌های عامل معرفی شدند.

خانی نوذری ادامه داد: ممکن است برخی افراد، تسهیلات تعمیراتی، برخی تسهیلات معیشتی و برخی هر دو را دریافت کرده باشند. تاکنون ۱۶۳ نفر در بخش احداث و سه هزار و ۶۸۰ نفر برای تعمیرات و دو هزار و ۱۶۰ نفر برای تسهیلات معیشتی به بانک‌های عامل معرفی شدند.

مدیرکل بنیاد مسکن مازندران با بیان اینکه بازسازی واحدها شروع شده است گفت: در مجموع سه هزار و ۸۰۰ واحد عملیات تعمیرات انجام شده است و حدود ۷۰ درصد واحدها را شامل می‌شود، دو هزار و ۵۰۰ تن سیمان نیز بین افراد خسارت دیده توزیع شده است و حدود سه هزار واحد نیز در بانک‌ها قرارداد منعقد کرده‌اند و بانک‌ها باید نسبت به پرداخت تسهیلات و دریافت ضمانت زنجیره‌ای تسهیل کار داشته باشند.

سیل ۲۷ اسفندماه ابتدا در شرق مازندران، نکا و بهشهر و بعد در ساری و میاندرود و جویبار گزارش شد. حال و روز نکا وخیم بود تا جایی که صبح روز ۲۸ اسفند به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و دیگر نهادهای خدمات رسان اعلام آماده‌باش شد و آژیر طغیان نکا رود به صدا درآمد.

حال و روز ساری مرکز استان، نیز چندان خوش نبود، پارک ملل تا نیمه به زیر آب رفت و رودخانه تجن نیز دست‌به‌دست نکارود داد تا ساری، مرکز شهر استان مازندران تسلیم سیلاب شود. سیل مرحله اول مازندران علاوه بر اینکه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان خسارت مالی برجا گذاشت، جان چند هم استانی را نیز گرفت و شش خانواده مازندرانی را داغدار کرد و سیل دوم نیز در سوادکوه و زیرآب خسارت‌های زیادی برجای گذاشت.