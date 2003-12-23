فراخوان دومين جشنواره منطقه اي و يازدهمين جشنواره سراسر تئاتردفاع مقدس

به گزارش مهر به نقل از روابط عمومي دومين جشنواره منطقه اي و يازدهمين جشنواره سراسري تئاتر دفاع مقدس ، اين جشنواره با اهدافي چون "زنده نگهداشتن ياد و خاطره ايثارگران و احياي هر چه باشكوهتر فرهنگ حماسي هشت سال دفاع مقدس ، ترويج فرهنگ ايثار و شهادت طلبي رزمندگان و ملت سلحشور ايران ، و انتقال ارزشها به نسل جوان و توجه به مولفه هاي مورد نياز اين نسل توسط بيناد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس طي ماههاي ارديبهشت ، خرداد وشهريور سال 83 دراستانهاي مختلف كشور برگزار مي شود.
دراين فراخوان از كليه نويسندگان ، پژوهشگران، نمايشنامه نويسان و هنرمندان دعوت شده است آثارشان را حداكثر تا تاريخ سي ام ديماه جاري به نشاني دبيرخانه دائمي جشنواره واقع در خيابان فلسطين - خيابان ايتاليا- پلاك 35 - طبقه دوم - واحد 4 ارسال نمايند.
دومين جشنواره منطقه اي و يازدهمين جشنواره سراسري تئاتر دفاع مقدس در بخش هاي گوناگون "تئاتر صحنه اي " ، "نمايش عروسكي" ، "تئاتر خياباني" و بخش ويژه نوجوان و دفاع مقدس برگزار مي شود.
بر پايه اين گزارش در متن فراخوان اين دوره جشنواره اولويت هاي زير براي آثار شركت كننده در نظر گرفته شده است:
تعمق و تلاش درخلق بيان نمايشي حوادث و شخصيت هاي دفاع مقدس ، دقت و جديت هنرمندان درخلق آثار نمايشي مبني بر جستجوي عميق ، واقع بينانه و همه جانبه در وقايع و شخصيت هاي دفاع مقدس و تسلط برعناصر ساختاري ، پرداختن به صفاي باطني و حس و حال پرشور و نشاط و هدفمند ، حركت زا و پراميد روابط انساني در جبهه ها و شهرها ، خلق آثاري نو در معرفي موقعيت ها و زواياي پنهان شخصيت هاي دفاع مقدس ونگاههاي تازه به دفاع مقدس ، و رجوع به اصل وقايع و ارزشهاي دفاع مقدس و تاثيرات اجتماعي ، اخلاقي ، ديني ، فلسفي و ايجاد شده و ارتباط مفهومي وقايع با ارزشهاي اسلامي و حوادث عاشورا.
نويسندگان و هنرمندان مي تواند جهت دريافت متن فراخوان به مراكز بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس در سراسر كشور مراجعه نمايند همچنين شماره تماس 8950483 مربوط به دبير خانه دائمي جشنواره تئاتر دفاع مقدس جهت ارايه هر گونه اطلاعات معرفي شده است.
فراخوان دومين جشنواره منطقه اي و يازدهمين جشنواره سراسر تئاتر دفاع مقدس كه سال آينده دراستانهاي مختلف كشور برگزار ميشو د اعلام شد.
به گزارش مهر به نقل از روابط عمومي دومين جشنواره منطقه اي و يازدهمين جشنواره سراسري تئاتر دفاع مقدس ، اين جشنواره با اهدافي چون "زنده نگهداشتن ياد و خاطره ايثارگران و احياي هر چه باشكوهتر فرهنگ حماسي هشت سال دفاع مقدس ، ترويج فرهنگ ايثار و شهادت طلبي رزمندگان و ملت سلحشور ايران ، و انتقال ارزشها به نسل جوان و توجه به مولفه هاي مورد نياز اين نسل توسط بيناد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس طي ماههاي ارديبهشت ، خرداد وشهريور سال 83 دراستانهاي مختلف كشور برگزار مي شود.
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