فراخوان دومين جشنواره منطقه اي و يازدهمين جشنواره سراسر تئاتردفاع مقدس

به گزارش مهر به نقل از روابط عمومي دومين جشنواره منطقه اي و يازدهمين جشنواره سراسري تئاتر دفاع مقدس ، اين جشنواره با اهدافي چون "زنده نگهداشتن ياد و خاطره ايثارگران و احياي هر چه باشكوهتر فرهنگ حماسي هشت سال دفاع مقدس ، ترويج فرهنگ ايثار و شهادت طلبي رزمندگان و ملت سلحشور ايران ، و انتقال ارزشها به نسل جوان و توجه به مولفه هاي مورد نياز اين نسل توسط بيناد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس طي ماههاي ارديبهشت ، خرداد وشهريور سال 83 دراستانهاي مختلف كشور برگزار مي شود.

دراين فراخوان از كليه نويسندگان ، پژوهشگران، نمايشنامه نويسان و هنرمندان دعوت شده است آثارشان را حداكثر تا تاريخ سي ام ديماه جاري به نشاني دبيرخانه دائمي جشنواره واقع در خيابان فلسطين - خيابان ايتاليا- پلاك 35 - طبقه دوم - واحد 4 ارسال نمايند.

دومين جشنواره منطقه اي و يازدهمين جشنواره سراسري تئاتر دفاع مقدس در بخش هاي گوناگون "تئاتر صحنه اي " ، "نمايش عروسكي" ، "تئاتر خياباني" و بخش ويژه نوجوان و دفاع مقدس برگزار مي شود.

بر پايه اين گزارش در متن فراخوان اين دوره جشنواره اولويت هاي زير براي آثار شركت كننده در نظر گرفته شده است:

تعمق و تلاش درخلق بيان نمايشي حوادث و شخصيت هاي دفاع مقدس ، دقت و جديت هنرمندان درخلق آثار نمايشي مبني بر جستجوي عميق ، واقع بينانه و همه جانبه در وقايع و شخصيت هاي دفاع مقدس و تسلط برعناصر ساختاري ، پرداختن به صفاي باطني و حس و حال پرشور و نشاط و هدفمند ، حركت زا و پراميد روابط انساني در جبهه ها و شهرها ، خلق آثاري نو در معرفي موقعيت ها و زواياي پنهان شخصيت هاي دفاع مقدس ونگاههاي تازه به دفاع مقدس ، و رجوع به اصل وقايع و ارزشهاي دفاع مقدس و تاثيرات اجتماعي ، اخلاقي ، ديني ، فلسفي و ايجاد شده و ارتباط مفهومي وقايع با ارزشهاي اسلامي و حوادث عاشورا.

نويسندگان و هنرمندان مي تواند جهت دريافت متن فراخوان به مراكز بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس در سراسر كشور مراجعه نمايند همچنين شماره تماس 8950483 مربوط به دبير خانه دائمي جشنواره تئاتر دفاع مقدس جهت ارايه هر گونه اطلاعات معرفي شده است.