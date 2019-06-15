به گزارش خبرنگار مهر، لیست خرید پنج نفره پرسپولیس در حالی هفته گذشته توسط برانکو ایوانکوویچ به محسن خلیلی ارائه داده شده است که هنوز خبری از جذب آنها و مذاکره جدی با بازیکنان مدنظر سرمربی کروات سرخ‌ها نیست.

ایرج عرب مدیرعامل باشگاه پرسپولیس برای خرید بازیکنان مد نظر برانکو ایوانکوویچ کمیته جذب تشکیل داده است که خودش همراه با علی رغبتی (عضو هیأت مدیره)، مهدی ذاکر (معاون حقوقی باشگاه) و سهند حبیب زاده (مشاور مدیرعامل) در آن حضور دارند.

کمیته جذبی که هیچکدام از آنها فنی و ورزشی نیستند و بصورت شفاهی توسط عرب انتخاب شده اند.

از قرار معلوم رغبتی به عنوان ناظر هیات مدیره در جلسات کمیته جذب حضور دارد. مهدی ذاکر نیز برای بررسی بندهای حقوقی این باشگاه در بین اعضا حضور دارد.

نکته جالب توجه حضور آقای مشاور مدیرعامل در اکثر مسئولیت های مهم پرسپولیس است. حبیب زاده در حالی وارد کمیته جذب شده است که پیمانکار پرسپولیس نیز هست و تاکنون هیچگونه مسئولیت های مشابهی در کارنامه خود ندارد.

کمیته جذب پرسپولیس در حالی تشکیل شده است که تا کنون هیچگونه فعالیت رسمی نداشته است و دو بازیکن از پنج بازیکن مدنظر برانکو، تکلیف تیم های فصل آینده خود را مشخص کرده اند.