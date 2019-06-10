آماده پاسخگویی شفاف به نمایندگان هستم/قرارنیست تا ابد مدیرکل باشم

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن طیبی بعدازظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران استان گلستان، اظهار کرد: وزارت ورزش و جوانان به صورت فصلی اعتباراتی در اختیار ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها قرار می‌دهد که اواخر اسفند سال گذشته و اوایل فروردین امسال بیش از پنج میلیارد تومان از محل ۲۷ صدم مالیات بر ارزش افزوده به اداره کل ورزش و جوانان گلستان کمک کرده است.

وی افزود: این کمک وزارت ورزش و جوانان که همزمان با حادثه دلخراش سیل گلستان بود ارتباطی به سیل زدگان نداشت و برای کمک به هیئت‌های ورزشی و تشکل های مردم نهاد در اختیار اداره کل ورزش و جوانان استان قرار گرفت.

وی ادامه داد: کمک‌های ما مستند و به ۴۵۰ هیئت شهرستانی، ۴۶ هیئت استانی و حدود ۱۰۰ تشکل مردم نهاد استان بوده است.

وزارت ورزش و جوانان چگونگی تقسیم اعتبار را تکلیف کرده است

مدیرکل ورزش و جوانان گلستان با بیان اینکه وزارت ورزش و جوانان ۲۸ اسفند ماه سال گذشته چگونگی تقسیم اعتبار مورد نظر را تکلیف کرد، گفت: ۶۴۸ میلیون تومان به حساب هیئت ورزش‌های همگانی استان واریز شده که باید برای حرید لوازم مورد نیاز ورزشی هزینه شود و مناطق کم برخوردار و سیل زده در اولویت هستند.

طیبی اضافه کرد: ۲۰۰ میلیون تومان به آق قلا کمک شده این مبلغ برای توزیع در حساب هیئت‌های روستایی و همگانی این شهرستان واریز شده و ۲۰۰ میلیون تومان هم به گمیشان کمک شده که این مبلغ در حساب هیئت‌های روستایی و والیبال واریز شده تا روسای اداره ورزش و جوانان این شهرستان‌ها برای خرید لوازم مورد نیاز ورزشی اقدام کند.

وی ادامه داد: مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به حساب ۴۶ هیئت ورزشی استان واریز شده و یک میلیارد تومان از این اعتبار در اختیار معاونت جوانان قرار گرفته تا به حدود ۱۰۰ تشکل مردم نهاد استان کمک کند.

طیبی تصریح کرد: ۱۰۰ میلیون تومان برای اعزام تیم کاراته استان و ۶۰ میلیون تومان برای اعزام تیم دو و میدانی استان به مسابقات فراملی اختصاص یافته است.

وی افزود: امسال پنج تورنمنت بین المللی در گلستان برگزار می‌شود که بر این اساس ۲۰۰ میلیون تومان برای مسابقات گورش، ۳۰۰ میلیون تومان برای مسابقات کاراته، ۱۲۰ میلیون تومان برای مسابقات اسکواش، ۱۰۰ میلیون تومان برای مسابقات سپک تاکرا و ۳۰۰ میلیون تومان هم برای مسابقات والیبال ساحلی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: همچنین برای نخستین بار مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به ۴۵۰ هیئت ورزشی شهرستان‌ها مساعدت مالی شده است.

از دستگاه‌های نظارتی تقاضای بررسی هزینه کردها را دارم

مدیرکل ورزش و جوانان گلستان با بیان اینکه برخی می‌خواهند از این فضا سو استفاده کنند، گفت: تمامی هزینه کردهای هیئت‌های ورزشی با نظارت دستگاه‌های نظارتی استان است و نمایندگان دیوان محاسبات استان در اداره کل ورزش و جوانان مستقر بوده و بر تمامی هزینه کردها نظارت دارد و ما هم از سازمان بازرسی خواسته‌ایم تا هزینه کردها را بررسی کند.

طیبی افزود: سال مالی تا ۳۱ فروردین هر سال است و ما پیش از آن چگونگی تقسیم اعتبار بیش از پنج میلیارد تومانی وزارت ورزش و جوانان را طبق دستور وزارتخانه انجام دادیم.

وی ادامه داد: وزیر ورزش و جوانان از ما خوساته تا در تقسیم اعتبارات نگاه ویژه‌ای به مناطق سیل زده استان داشته باشیم و ما این دستور ایشان را اجرا کردیم.

وی یادآور شد: بخش غالب قول وزیر ورزش و جوانان در سفر به مناطق سیل زده در حوزه عمرانی بود که خسارت‌های سیل به امکان ورزشی را بررسی کردیم که اعتبارات آن خارج از کمک‌های فصلی وزارت ورزش و جوانان است.

هیچکدام از نمایندگان به ظور مستقیم با من صحبت نکردند

مدیرکل ورزش و جوانان گلستان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که چرا نمایندگان استان به دنبال برکناری شما هستند، گفت: نظر نمایندگان مجلس برای من قابل احترام است و آمادگی دارم به سوالات این عزیزان پاسخ داده و ابهامات را برطرف کنم اما هیچکدام از نمایندگان به طور مستقیم با من صحبتی نکرده‌اند.

طیبی افزود: من بی احترامی به نمایندگان مجلس را در این فضا نمی‌پسندم زیرا مسیر همه ما خدمت به مردم است.

وی ادامه داد: بنده قرار نیست تا ابد مدیرکل ورزش و جوانان گلستان باشم اما تا زمانی که در این سمت هستم با تمام توان کار و تلاش می‌کنم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نبی هزارجریبی دبیر مجمع نمایندگان گلستان می‌خواهد رئیس هیئت سوارکاری استان شود، اظهار کرد: برخی پیشنهاد ریاست آقای هزارجریبی در هیئت سوارکاری استان را دادند و ایشان هم برای انتخابات ثبت نام کردند و برگزاری مجمع به عهده فدراسیون سوارکاری است.

هیچ گونه وابستگی به میز مدیریت ندارم

مدیرکل ورزش و جوانان گلستان در خصوص شایعات برکناری‌اش از این سمت گفت: جابجایی مدیران روال خاص خودش را دارد، من عضو هیئت علمی دانشگاه جامع گلستان هستم و ماموریت من در اداره کل ورزش و جوانان تا ۳۱ فروردین سال آینده است.

طیبی تصریح کرد: نگاه وزارت ورزش و جوانان به من منفی نیست و من هم هیچ گاه دنبال مدیرکلی نبوده‌ام و ادعایی هم ندارم.

وی ادامه داد: من هیچ گونه وابستگی به میز مدیریت ندارم زیرا میز مدیریت لق است و افراد بزرگ‌تر از بهمن طیبی آمدند و رفتند.