بارش های پراکنده در چهارمحال و بختیاری تا چهارشنبه تداوم دارد

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس آخرین نقشه های هواشناسی تا روز چهارشنبه در ساعت های بعدازظهر و اوایل شب افزایش ابر و بارشهای رگباری توام بارعدوبرق و وزش باد موقتی و شدید در برخی مناطق، به ویژه در نیمه شرقی استان انتظار می رود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: ناپایداری ها برای بعدازظهر امروز و فردا بیشتر است.

وی بیان کرد: از فردا کاهش نسبی دمای هوا برای هنگام صبح انتظار می رود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: حداقل دمای هوای شهرکرد هفت درجه سانتی گراد گزارش شده است.