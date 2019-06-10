کرواسی توان تبدیل به دروازه ورود کالاهای یزد به اروپا را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، دراگا اشتانبوک امروز در سفر خود به استان یزد در دیدار با استاندار یزد با اشاره به اینکه یزد شهری بسیار زیبا و دارای اشتراکاتی به ویژه در زمینه گردشگری با کرواسی است، اظهار داشت: زیبایی‌های یزد منحصر به‌فرد است و به طور قطع برای گردشگران کرواسی جذابیت بالایی دارد.

وی، معماری یزد را بی‌نظیر خواند و عنوان کرد: ظرفیت‌ها و زیبایی‌های یزد در این زمینه باید به همه مردم دنیا به ویژه مردم کشور کرواسی معرفی شود.

اشتانبوک با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۰ درصد اقتصاد کرواسی بر پایه گردشگری استوار است، خاطرنشان کرد: این ویژگی‌ها، یزد را به استانی برای توسعه روابط در زمینه گردشگری و تجارت تبدیل کرده است و ما آمادگی داریم در این زمینه رایزنی‌های لازم را به مقامات کرواسی انجام دهیم.

سفیر کرواسی در ایران بیان کرد: ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در یزد نیز بسیار خوب است به ویژه در حوزه گردشگری و انرژی‌های تجدیدپذیر و آمادگی داریم در این زمینه اطلاع رسانی لازم را در کشور کرواسی انجام دهیم.

وی تاکید کرد: علاقمند هستیم علاوه بر مبادلات تجاری در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی با ایران، با استان یزد نیز همکاری داشته باشیم تا کشور کرواسی دروازه ورود کالاهای استان یزد به کشورهای اروپایی باشد.

به گزارش مهر، سفیر کرواسی در جمهوری اسلامی ایران به دعوت انجمن دوستی ایران و کرواسی به استان یزد سفر کرده است و علاوه بر استاندار یزد با جمعی از مسئولان دانشگاهی استان، سرمایه گذاران بخش خصوصی و مسئولان حوزه صنعت یزد نیز دیدار و گفتگو کرده است.