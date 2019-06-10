مباحث زیست محیطی در جامعه باید از ایده به رفتار تبدیل شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد فتحی بیرانوند شامگاه دوشنبه در مراسم تجلیل از هنرمندان صنایع دستی و جشنواره کودک و محیط زیست که با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان و محیط زیست لرستان برگزار شد در سخنانی با اشاره به اینکه شعار هفته محیط زیست «کاهش آلاینده‌ها، کاهش پسماند، آسمان آبی و زمین سبز است» است، اظهار داشت: این شش کلمه تبیین کننده بسیاری از اهداف ما است.

وی با بیان اینکه اگر امروز با آسمان آبی بر روی کره زمین مواجه نیستیم، اگر پسماندها بر روی کره زمین زندگی را بر ما تنگ کرده‌اند و… به خاطر برخوردهای ناصحیح و ناثوابی بوده که نسبت به محیط زیست داشته‌ایم، افزود: محیط زیست، به معنی محیط زندگی است و اگر سلامتی زیست مندان و انسان‌ها به مخاطره افتد مابقی موضوعات ارزشی ندارد.

مدیرکل محیط زیست لرستان با تاکید بر اینکه اولویت اول بشر حفظ محیط زیست است، تصریح کرد: اگر با مخاطراتی بر روی کره زمین و ریزگردها مواجه هستیم به این دلیل بوده که در گذشته نسبت به محیط زیست نامهربان بوده‌ایم.

فتحی بیرانوند، ادامه داد: اگر امروز با سیل ویرانگری که طی صدها سال گذشته بی سابقه بوده مواجه هستیم به دلیل نامهربانی هایی بوده که با محیط زیست داشته‌ایم، عنوان کرد: اگر در آینده نیز نسبت به محیط زیست نامهربان باشیم باید منتظر خشم بیشتر طبیعت نسبت به خودمان باشیم.

وی، بیان داشت: در این راستا موضوعات محیط زیستی باید در اولویت قرار بگیرند، مباحث محیط زیستی باید از حالت ایده به صورت رفتار در زندگی انسان در بیاید، همه ما نسبت به محیط زیست مسئول هستیم و اینکه انتظار داشته باشیم که دستگاه‌های دولتی و محیط زیست با امکانات محدود همه مباحث را انجام دهند غیر ممکن است.

مدیرکل محیط زیست لرستان با تاکید بر اینکه همه ما نسبت به مباحث محیط زیست نگران نباشیم در آینده شاهد وضعیت بدتری نسبت به حوزه‌های محیط زیست باید باشیم، عنوان کرد: خوشبختانه در لرستان اکثر مردم، مدیران و… نسبت به بحث محیط زیست حساسیت‌های لازم را دارند.

فتحی بیرانوند با بیان اینکه اما انتظار داریم که این حساسیت‌های بیشتر شود و خانواده‌ها به عنوان همیار محیط زیست ما را کمک کنند، افزود: امیدواریم این امر در سطح جامعه شکل بگیرد.

وی، گفت: لرستان به لحاظ تنوع زیستی جز استان‌های برتر کشور است، ۲۵ درصد تنوع زیستی کشور در لرستان قرار دارد.