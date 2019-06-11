آموزش های رایگان در میان دانش آموزان اردستانی مخاطب ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا تأملی شامگاه دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش با بیان اینکه ستاد اوقات فراغت یک ترکیب مشخص دارد، اظهار داشت: اداره ورزش و جوانان در راستای برگزاری اوقات فراعت بهینه در هر استان برنامه ریزی هایی دارد.

وی افزود: نهادهایی همچون فنی حرفه‌ای نسبت به برگزاری کلاس‌های آموزشی در تابستان اقدام می‌کند اما به دلیل بُعد مسافت عده‌ای نمی‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند.

فرماندار اردستان گفت: چند نهاد تخصصی هستند که می‌توانند مدارک تخصصی را برای آموزش‌های انجام شده ارائه کنند و هر فرد می‌تواند از تسهیلات مرتبط با آن نیز استفاده کند و مجوز کسب و کار هم بگیرد.

تأملی افزود: تعدادی از دستگاه‌ها از جمله آموزش و پرورش نیز در تابستان و برای اوقات فراغت اقدام به برگزاری بعضی کلاس‌های غیرتخصصی می‌کنند که مدارک این کلاس‌ها به درد دانش آموزان نمی‌خورد.

آموزش رایگان در اردستان مخاطب ندارد

وی افزود: این نوع آموزش‌های رایگان در اردستان مخاطب ندارد چراکه دانش‌آموزان درک درستی از آینده شغلی خود و نوع استفاده از این آموزش ندارند.

تأملی ابراز داشت: مراسم افتتاحیه ایام اوقات فراغت شهرستان اردستان با ظرفیت یک هزار و ۵۰۰ نفر در هفته دوم تیرماه به صورت رسمی انجام خواهد شد که ثبت نام در این زمینه باید تا هفته اول به دبیرخانه اوقات فراغت ارسال شده باشد.

وی با بیان اینکه افرادی که به عنوان مدرس در کلاس‌های اوقات فراغت حضور دارند حتماً باید مجوز رسمی داشته باشند، افزود: بازرسان در سرکشی‌ها این موضوع را لحاظ کنند.

فرماندار اردستان تاکید کرد: باید برای حضور دانش آموزان در کلاس‌های هنری، ورزشی و مهارتی در طول سال تحصیلی برنامه ریزی کرد تا دانش‌آموز در زمان اوقات فراغت با توجه به آشنایی قبلی با این مقولات، با رغبت و تصمیم جدی در این نوع کلاس‌ها شرکت کند.

وی افزود: مدارس باید دانش آموزان را مکلف کنند تا در مقاطع مختلف تحصیلی یک رشته هنری و ورزشی را یاد بگیرند.