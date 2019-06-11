به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان از سوی مجلس تعریف شد.
نمایندگان در ماده ۱ این لایحه مقرر کردند: به منظور تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش ورزش و امور جوانان کشور، اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان که در این قانون به اختصار وزارت نامیده میشود تعیین میشود.
نمایندگان در ماده ۲ این لایحه تعاریفی را تصویب کردند که بر این اساس، ورزش به معنای فعالیتی مشمول بر به کارگیری قوای جسمانی، فکری و مهارتهای حرکتی است که در انواع تربیتی، همگانی، قهرمانی و حرفهای با اهداف معین اجرا میشود، همچنین ورزش تربیتی به معنای ورزشی است که از سوی خانواده، باشگاه و نهادهای رسمی آموزشی به ویژه مهدهای کودک، مدارس، دانشگاهها به صورت برنامه ریزی شده پیگیری میشود و هدف آن توسعه مهارتهای حرکتی ورزش پایه است.
نمایندگان همچنین در این ماده مقرر کردند: بر اساس این لایحه، اتحادیه باشگاههای ورزشی به معنای شخصیت حقوقی مستقل و غیر انتفاعی متشکل از باشگاههای ورزشی است که با هدف نظارت و تأمین حقوق صنفی اعضا در کلیه زمینههای ورزشی به غیر از ورزش حرفهای با مجوز وزارت ایجاد و فعالیت میکند؛ بر اساس این لایحه خانههای جوانان، مراکزی است که برای حفظ و ارتقای هویت دینی، ملی و انقلابی جوانان و مشارکت، تمرین توانمند سازی اجتماعی، آموزش و مهارت زندگی و نشاط و شادابی جوانان در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد و فعالیت میکنند.
بر اساس این ماده، ورزش حرفهای ورزشی است که با رقابتی سازمان یافته با توجه به مقررات خاص در هر رشته برای ارتقای رکوردهای ورزشی و کسب رتبه یا مدال انجام میشود، همچنین بر این اساس، باشگاه ورزشی به مؤسسهای اطلاق میشود که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با هدف تعلیم و تعمیم سلامت جسمی و روحی افراد جامعه مبتنی بر اصول علمی و ارزشهای اسلامی ایجاد فضای کسب و کار به دست آوردن رتبه و مدال در یک یا چند رشته ورزشی مطابق ضوابط فنی و عمومی تعیین شده با مجوز وزارت تأسیس و فعالیت میکند.
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