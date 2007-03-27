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۷ فروردین ۱۳۸۶، ۱۲:۰۹

ستاد تسهیلات نوروزی استان هشدار داد :

احتمال طغیان رودخانه های خراسان رضوی در روزهای آینده

احتمال طغیان رودخانه های خراسان رضوی در روزهای آینده

ستاد تسهیلات نوروزی خراسان رضوی درباره احتمال طغیان رودخانه های این استان در روزهای آینده هشدار داد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی مهر در مشهد، ستاد تسهیلات نوروزی خراسان رضوی اعلام کرد : با توجه به پیش بینی های هواشناسی و تغییرات جوی ناشی از نفوذ و استقرار تدریجی سامانه پرفشار در سواحل دریای خزر و احتمال ریزش برف و باران به مسافران توصیه می شود از اطراق در نزدیکی رودخانه ها و مسیل ها جدا خودداری کنند.

در این اطلاعیه آمده است: چنانچه مسافران قصد اسکان در چادرهای شخصی را دارند حتما پیش بینی های لازم را به عمل آورده و حتی المقدور در کمپ های آماده شده مستقر شوند.

از عموم مسافران و زائران درخواست شده است در صورت بروز مشکل به پایگاه های اطلاع رسانی ستاد و جمعیت هلال احمر مراجعه نمایند.

کد مطلب 463797

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