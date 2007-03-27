احتمال طغیان رودخانه های خراسان رضوی در روزهای آینده

به گزارش خبرنگار اجتماعی مهر در مشهد، ستاد تسهیلات نوروزی خراسان رضوی اعلام کرد : با توجه به پیش بینی های هواشناسی و تغییرات جوی ناشی از نفوذ و استقرار تدریجی سامانه پرفشار در سواحل دریای خزر و احتمال ریزش برف و باران به مسافران توصیه می شود از اطراق در نزدیکی رودخانه ها و مسیل ها جدا خودداری کنند.

در این اطلاعیه آمده است: چنانچه مسافران قصد اسکان در چادرهای شخصی را دارند حتما پیش بینی های لازم را به عمل آورده و حتی المقدور در کمپ های آماده شده مستقر شوند.

از عموم مسافران و زائران درخواست شده است در صورت بروز مشکل به پایگاه های اطلاع رسانی ستاد و جمعیت هلال احمر مراجعه نمایند.

