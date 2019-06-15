قیمت های سر به فلک کشیده در بازار مسکن تهران/ خرید آرزو شد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: بررسی‌ها و گزارشات میدانی خبرنگار مهر نشان می‌دهد، معاملات مسکن در سال ۹۸ در استان تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است و بازار مسکن در سال جاری کم رونق تر از سال ۹۷ است و خریداران واقعی کم‌تر در این بازار وجود دارند، اما در همین بازار راکد، هر روز قیمت‌ها بالا و بالاتر و می‌رود، کارشناسان مسکن شرایط فعلی این بازار را «رکود تورمی» توصیف می‌کنند.

آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی نیز از رشد ۹۵ درصدی قیمت مسکن در اسفند ۹۷ نسبت به اسفند ۹۶ حکایت دارد و این رشد عجیب و غریب در حالی رخ می‌دهد، که آرزوی خانه دار شدن همچنان برای بسیاری از ساکنان استان تهران وجود دارد ولی دیگر بسیاری از این افراد توانایی پرداخت بهای خرید واحدهای مسکونی را ندارند.

فریب قیمت‌های کذایی را نخورید

یک کارشناس مسکن در استان تهران که در این خصوص با خبرنگار مهر گفتگو می‌کرد، اظهار داشت: سایت‌های فروش املاک در این آشفتگی بازار مسکن و افزایش بی رویه قیمت‌ها نقش اصلی را ایفا می‌کنند.

علیرضا عباسی افزود: به خریداران واقعی توصیه می‌کنم، فریب قیمت‌های کذایی را نخورند.

وی با انتقاد از سایت‌های فروش مسکن اضافه کرد: با توجه به رایگان بودن آگهی در سایت‌ها، برخی افراد نرخ‌های غیرواقعی تعیین می‌کنند و متأسفانه کنترلی هم بر آنها وجود ندارد.

این کارشناس بازار مسکن گفت: به طور مثال یک نفر قیمت خانه خود را متری ۳ میلیون تومان تعیین می‌کند، نفر دوم ۵ میلیون تومان و نفر سوم ۷ میلیون تومان؛ در حالی که تعیین قیمت باید توسط کارشناسان انجام شود ولی اوضاع از دست همه خارج شده است.

وی به خریداران توصیه کرد با صبر و حوصله بیشتری در دفاتر املاک جست‌وجو کنند و از کارشناسان دفاتر املاک، مشاوره بگیرند، اگر این کار را انجام دهند قیمت ملک در هر منطقه دستشان می‌آید و می‌توانند با دید بازتری اقدام به خرید کنند.

خریداران مسکن حباب می خرند

کارشناس دیگر بازار مسکن نیز حذف قیمت گذاری از سایت‌های فروش ملک را اقدام مناسبی توصیف کرد و به خبرنگار مهر گفت: قیمت‌های پرتی که در حال حاضر برای واحدهای مسکونی تعیین می‌شود، مبنای منطقی ندارد و همین قیمت‌های غیر واقعی سبب آشفتگی و در عین حال رکود بازار مسکن شده است.

مهدی اصلانی از مالکان خواست برای رونق بازار مسکن قیمت‌های پیشنهادی را کاهش دهند و افزود: رونق بازار قطعاً سبب کسب سود بیشتر برای خریداران و فروشندگان می‌شود و باید همه در این جهت گام بردارند.

وی با بیان اینکه ظرفیت بازار مسکن برای رشد قیمت پر شده است، گفت: در واقع می‌توان گفت خریدار قیمت‌های فعلی حباب می خرند و بازار مسکن از خریداران حرفه‌ای خالی شده و همین امر موجب کاهش شدید قیمت‌ها شده است و در حال حاضر اندک خریداران موجود در بازار مصرف کنندگانی هستند، که از رشد مجدد قیمت‌ها نگران هستند.

جهش قیمتی در بازار مسکن نخواهیم داشت

رئیس اتحادیه مشاوران املاک هم در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شرایط بازار مسکن، اظهار داشت: روند کلی بازار مسکن به سوی ثبات پیش می‌رود و پیش بینی می‌کنیم، جهش قیمتی در سال جاری شاهد نباشیم.

مصطفی قلی خسروی ادامه داد: افزایش قیمت بازارهای موازی مانند طلا و ارز سبب افزایش قیمت در بازار مسکن شد و این اتفاق را پیش از این و در سال ۹۱ نیز شاهد بودیم و باید بدانیم، تا زمانی که قدرت خرید متقاضیان بالا نرود، جهش قیمتی نخواهیم داشت.

وی تعیین قیمت‌های نامتعارف توسط برخی مالکان را به ضرر بازار مسکن دانست و افزود: وجود رونق در بازار بیش از رکود می‌تواند برای این بخش سودآور باشد و لذا باید قیمت‌ها منطقی تعیین شود.

چه کاری می‌توانیم انجام دهیم؟

وزیر راه و شهرسازی که چندی پیش برای شرکت در مراسم آغاز عملیات برنامه «اقدام ملی تولید و عرضه مسکن» به غرب تهران سفر کرده بود، در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که مردم توان پرداخت قیمت‌های موجود مسکن و یا حتی اجاره بها را ندارند، این گونه پاسخ داد: ما چه کاری می‌توانیم، انجام دهیم.

محمد اسلامی افزود: ما زمین در اختیار گذاشتیم و امکانات را برای ساخت مسکن فراهم کردیم، چه کار دیگری می‌توان انجام داد.

با این شرایط باید منتظر ماند و دید، حباب موجود در بازار مسکن چه زمانی خواهد ترکید و یا همچنان شاهد افزایش بی ضابطه قیمت‌ها و حسرت مصرف کنندگان خواهیم بود.