  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲ دی ۱۳۸۲، ۱۴:۵۷

مدير سازمان ايرانگردي وجهانگردي خراسان

سياست سازمان ايرانگردي وجهانگردي حمايت از تورهاي ورودي است

مدير سازمان ايرانگردي وجهانگردي استان خراسان گفت: حمايت از آژانسها و دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي كه داراي تورهاي ورودي به كشور مان هستند از سياستهاي سازمان ايرانگردي وجهانگردي است.

به گزارش خبرگزاري مهر ، رسول اكبري در گردهمايي مديران دفاتر خدمات مسافرتي استان با بيان اين مطلب گفت: افزايش دفاتر خدمات مسافرتي در كشور نشانه قوت وتلاش در عرصه صنعت گردشگري است.

وي از مديران اين دفاتر در خواست كرد تا در جهت جذابيت بخشيدن به دفاتر وبهره گيري از تجربيات ديگران در جذب مخاطب ومشتري مداري فعاليت بيش از پيش نشان دهند.

اكبري با اشاره به اينكه برخورد متناسب كاركنان دفاتر با مردم ، در ادامه فعاليت آنان بويژه در خصوص بازاريابي بسيار موثر است ، افزود: براساس سياست اين سازمان وبخشنامه هاي جديد از كليه دفاتر خدمات مسافرتي وجهانگردي انتظار مي رود كه سمت وسوي حركتشان از خروج تور به ورود تور منعطف شود.

وي ضمن اعلام تصميم اين سازمان جهت تفويض اختيار انجام كار نظارت بردفاتر خدمات مسافرتي اين استان به انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرت هوايي وجهانگردي خراسان ، خواستار همبستگي اعضاي اين انجمن در رسيدن به اهداف بالاتر شد.

لازم به ذكر است كه در پايان اين گردهمايي رييس انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي هوايي وجهانگردي ، تعداد دفاتر خدمات مسافرتي اين استان را 138 واحد اعلام كرد وگفت كه از اين تعداد 130 دفتر عضوانجمن صنفي مي باشند.

کد مطلب 46387

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها