سياست سازمان ايرانگردي وجهانگردي حمايت از تورهاي ورودي است

به گزارش خبرگزاري مهر ، رسول اكبري در گردهمايي مديران دفاتر خدمات مسافرتي استان با بيان اين مطلب گفت: افزايش دفاتر خدمات مسافرتي در كشور نشانه قوت وتلاش در عرصه صنعت گردشگري است.

وي از مديران اين دفاتر در خواست كرد تا در جهت جذابيت بخشيدن به دفاتر وبهره گيري از تجربيات ديگران در جذب مخاطب ومشتري مداري فعاليت بيش از پيش نشان دهند.

اكبري با اشاره به اينكه برخورد متناسب كاركنان دفاتر با مردم ، در ادامه فعاليت آنان بويژه در خصوص بازاريابي بسيار موثر است ، افزود: براساس سياست اين سازمان وبخشنامه هاي جديد از كليه دفاتر خدمات مسافرتي وجهانگردي انتظار مي رود كه سمت وسوي حركتشان از خروج تور به ورود تور منعطف شود.

وي ضمن اعلام تصميم اين سازمان جهت تفويض اختيار انجام كار نظارت بردفاتر خدمات مسافرتي اين استان به انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرت هوايي وجهانگردي خراسان ، خواستار همبستگي اعضاي اين انجمن در رسيدن به اهداف بالاتر شد.

لازم به ذكر است كه در پايان اين گردهمايي رييس انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي هوايي وجهانگردي ، تعداد دفاتر خدمات مسافرتي اين استان را 138 واحد اعلام كرد وگفت كه از اين تعداد 130 دفتر عضوانجمن صنفي مي باشند.