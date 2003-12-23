دكتر محمد رجبي : مرحوم معارف دائم به آيات و روايات استناد مي كرد

به گزارش خبرنگار فرهنگي « مهر» در اين مراسم ابتدا خواهر استاد معارف درباره ويژگيهاي شخصيتي وي سخنان كوتاهي ايراد كرده و خبر از چاپ ديوان اشعار وي داد .

سپس دكتر محمد رجبي يكي ازدوستان مرحوم معارف، سخناني درباره ويژگيهاي فكري وي بيان كرد . وي گفت : مرحوم معارف همواره دانستنيهاي خود را به شادروان دكتر احمد فرديد نسبت مي داد . حتي زماني كه من با او درباره برخي از آراء و نظراتش محاجه مي كردم كه مرحوم فرديد چنين مطالبي را بيان نكرده است مي گفت شايد بيان اين مطالب بدين گونه كه من بيان مي كنم مرحوم فرديد بيان نكرده باشد ولي اصل مطلب از آن ايشان است .

مرحوم معارف دائما به آيات و روايات استناد و تصريح مي كرد و اين روايت امام صادق(ع) را كه مي فرمود « هركسي خود را مالك چيزي بداند ايمان ندارد » تكرار مي كرد . در ديدگاه استاد معارف يك نه بزرگ به تمام ساخته هاي بشري در طول تاريخ و به ويژه دنياي امروز كه سرمايه داري حريص و متجاوز انسان را به يك شي تقليل داده و هر گونه كه بخواهد به آن شكل مي دهد گفته مي شود . در دنياي غرب انسان جديد بدون فكر و ذكر فقط بايد مصرف كننده باشد و اين چيزي نبود كه با ديدگاه اسلامي بتواند جمع شود .

دكتر رجبي درباره ديدگاه اقتصادي و سياسي مرحوم معارف گفت : وي مي گفت زماني كه به من گفتند قانون كار را بنويس تفكر نه شرقي و نه غربي حكمفرما بود و من نيز بر اين اساس قانون كار را تدوين كردم .

وي افزود : ايشان بر حكمت تاريخي استاد فرديد چيز جديدي را اضافه كردند و آن نكته اين است كه در هر دوره اسمي ازاسماي حق جلوه مي كند ، چه اسم لطف و چه اسم قهر و حوالت تاريخي يكي از آنها را غالب مي كند . پرسشي كه هميشه براي بنده وجود داشت اين بود كه چگونه در زمانهايي كه اسم قهر غالب مي شود ما شاهد بركات و الطافي هم هستيم ؟ ايشان در اين زمينه مي گفتند : وقتي كه اسم قهر ظهور و غلبه پيدا مي كند اسم لطف مانند خورشيد پشت ابر بي اثر نيست . همانگونه كه خورشي در پشت ابر هم آثار خود را دارد اسم مقهور نيز آثار خود را دارد ولي چون اسم قهر غلبه دارد از اين الطاف سوء استفاده مي شود .

پس از سخنان دكتر رجبي علي معلم دامغاني نيز درباره آشنايي خود با استاد معارف ، علي بياني درباره علاقه وي به موسيقي، و دكتر اصغري درباره علم حقوق در انديشه استاد معارف سخنان كوتاهي ايراد كردند . برنامه پاياني اين مراسم نيز اجراي موسيقي توسط استاد سرور احمدي واستاد كياني بود.