رفعت بیات، نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: ما عملاً حسن نیت وبه حق بودن مواضع خود را ثابت کرده و نشان داده‌ایم که خواهان رابطه ای مسالمت ‌آمیز و مبتنی بر عدم سلطه در سایه اعتماد متقابل هستیم.

وی افزود: سازمان ملل با تصویب قطنامه 1747 ماهیت تشکیل این نهاد بین المللی را زیر سوال برد و عملا نشان داد که تنها برای خوشآیند دولتهای غربی وایجاد دیکتاتوری وسلطه درجهان تلاش می کند.

بیات، تصویب قطعنامه ضد ایرانی سازمان ملل را اقدامی خارج از منشور و روال این سازمان عنوان کرد و ادامه داد : صدور قطعنامه ضد ایرانی تنها به دلیل فشار آمریکا وناتوانی سازمان ملل در مقابل تهدیدات آمریکا ودولتهای غربی بود و هیچگونه‌ ضمانت اجرایی نیز ندارد

وی با بیان این مطلب که بزرگترین ضربه در این قطعنامه از طریق روسیه وچین به ایران زده شد، تاکید کرد: چین و روسیه هیچ گاه به خاطر منافع خود و روابط تنگاتنگ و نزدیکی که با آمریکا دارند به نفع ایران تلاش نمی کنند و همواره منافع خود را بر منافع ایران ترجیح می دهند.

نماینده مردم زنجان درمجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه روسیه از گذشته برای برخی کشورها به عنوان کاتالیزور در سیاست خارجی با آمریکا استفاده می کند، گفت: امروز روسیه با تلاش برای تسلط برنفت وگاز دریای خزر وهمچنین کارشکنی درزمینه راه اندازی ودادن سوخت به نیروگاه بوشهر درراستای سیاستهای دولت آمریکا تلاش می کند؛ روسیه و آمریکا در پشت پرده همواره برای منحرف کردن مذاکرات هسته ای ایران تلاش کرده اند.

این عضو فراکسیون اکثریت مجلس خاطر نشان کرد: ملت ایران ذره ای در اراده وعزم راسخ خود در دستیابی به دانش صلح آمیز هسته ای عقب نشینی نخو اهد کرد؛ ملت ما همواره درعرصه های مختلف و سخت در کنار دولتمردان خود ایستاده ودرطی 28 سال عمر پربرکت نظام، این مسئله را به اثبات رسانده است.