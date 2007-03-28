تمهیدات لازم برای رفاه مسافران در مشهد تدارک دیده شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بازرگانی خراسان رضوی ، در خصوص ارزاق عمومی تمامی توان استان و شهر به کار گرفته شده تا مشکلی در بحث تامین نیاز مسافران به وجود نیاید .

هر روز بر سقف توزیع میوه در این مرکز تا پنجم فروردین ماه به دلیل افزایش تقاضا افزوده شد. در عین حال این آمادگی وجود دارد که این مراکز را در صورت نیاز تا 20 فروردین ماه فعال نگه داشته و توزیع میوه با نرخ مصوب در آنها ادامه یابد .

با توجه به سهمیه استان و ذخیره مناسبی که از میوه در سردخانه ها وجود دارد هیچ مشکلی در این زمینه نیست . در مورد گوشت قرمز و سفید و نیز تخم مرغ هم ذخیره استان به میزان کافی و لازم هست و با میزان مسافر پیش بینی شده مشکلی وجود ندارد .

سهمیه آرد نانوایی ها به ویژه بخشی از واحدها که در محدوده اطراف حرم مطهر رضوی قرار دارند دو تا سه برابر افزایش داده شده ، چنانکه برخی از آنها شبانه روزی فعال هستند .

همچنین هیچ محدودیت و مشکلی در بحث عرضه سوخت وجود ندارد و در شهرهای مسیر هم جایگاه‌ها فعال هستند و در حوزه کنترل بر بازار هم با اشاره به هماهنگی های به عمل آمده میان سازمان بازرگانی و مجامع امور صنفی و اتحادیه ها ودستگاه‌های مرتبط به این امر تمهیدات لازم در کنترل بازار اندیشیده شده است.