هر فرد دچار مرگ مغزی می تواند جان ۸ نفر را نجات دهد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد رضا دارابی ظهر پنج شنبه در جشنواره اهدا عضو، اهدای زندگی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: سالانه حدود ۳ هزار نفر در کشور دچار مرگ مغزی می‌شوند و وجود محدودیت‌هایی در زمینه اورژانس هوایی، بخش‌های مراقبت‌های ویژه، عدم حضور به موقع پزشکان و تجهیزات مورد نیاز موجب شده است که امکان دریافت عضو از این افراد به شکل کامل مقدور نباشد.

وی افزود: از نظر پزشکی فردی که دچار مرگ مغزی می‌شود تحت هیچ شرایطی به زندگی بر نخواهد گشت و در این میان خانواده‌های اهدا کننده عضو با اعتقاد به معجزه با هزاران تردید در پیش روی خود تصمیم بسیار دشواری را باید بگیرند که این تصمیم می‌تواند منجر به نجات جان حداقل هشت نفر شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: در سال ۶۷ نخستین پیوند کلیه از اهدا کننده زنده در دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد و در سال ۸۰ نیز پیوند عضو از افراد مرگ مغزی در بیمارستان امام رضا (ع) آغاز شده است و تا کنون اعضای ۸۹۶ اهدا کننده مرگ مغزی به بیماران نیازمند اهدا شده است.

وی تصریح کرد: پیوند یک هزار و ۴۰۰ کلیه، ۳۰۰ پیوند کبد، ۷۰ پیوند قلب، ۵۰۰ پیوند پوست، ۷۲۰ پیوند قرنیه، ۷ پیوند همزمان کلیه و پانکراس و شش پیوند همزمان کبد و کلیه از جمله اقداماتی است که تا کنون با فداکاری انسان دوستانه خانواده‌های اهدا کننده عضو از عزیزانشان در دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شده است.

دارابی تاکید کرد: صدور فتوای تاریخی امام خمینی در سال ۶۸ در زمینه اهدای عضو از مرگ مغزی راه روشنی را برای پزشکان و مردم فداکار فراهم ساخت و در این سی سال حوزه پیوند اعضا پیشرفت‌های چشمگیری داشته است و این امر موجب نجات جان بسیاری از بیماران شده است.