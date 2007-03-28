محدودیت های ترافیکی از فردا آغاز می شود

سرهنگ احمد نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: اولین محدودیت ممنوعیت تردد کلیه موتورسیکلت ها و وانت بارها در تمام جاده های استان تهران است که در اجرای آن موتورسیکلت ها و انواع وانت بار در صورت تردد در آزادراه ها و جاده های اصلی متوقف شده و به پارکینگ منتقل خواهند شد. این محدودیت تا ساعت 24 روز 13 فروردین ادامه خواهد داشت.

نجفی خاطرنشان کرد: محدودیت بعدی ویژه محور فیروزکوه به آمل است که پیش از این به مدت سه روز حرکت کامیون ها در آن آزاد اعلام شده بود. در اعمال این محدودیت نیز تردد انواع کامیون به استثنای مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 8 صبح پنج شنبه نهم فروردین تا ساعت 24 دوشنبه 13 فروردین در محور آمل- فیروزکوه و بالعکس ممنوع است.

وی ادامه داد: تردد انواع وسایل نقلیه در محور کرج - چالوس از سمت کرج به مرزن آباد در روزهای 12 و 13 فروردین از ساعت 12 تا 24 ممنوع خواهد بود.

نجفی یادآور شد: همچنین از ساعت 15 تا 24 روزهای یاد شده حرکت خودروها از سمت مرزن آباد به کرج ممنوع است و در مجموع جاده چالوس در ساعات معینی از روزهای 12 و 13 فروردین یک طرفه خواهد بود .

وی تاکید کرد: تردد انواع کامیون و خودروهای سنگین به جز وسایل نقلیه حامل مواد سوختی و فاسد شدنی همچنان در محور کرج - چالوس ممنوع است.

رئیس پلیس راه استان تهران در ادامه از ممنوعیت حرکت وسایل نقلیه سنگین در محورهای منتهی به استان قم خبر داد و افزود: این ممنوعیت از ساعت 8 صبح روز 12 فروردین آغاز شده و تا ساعت 24 روز 13 فروردین ادامه خواهد داشت و شامل وسایل نقلیه حامل مواد سوختی و فاسد شدنی نیست.

وی گفت: رانندگانی که قصد تردد از محورهای کاشان - قم ، سلفچگان - قم و تهران - قم و بالعکس را دارند باید محدودیت منظور شده را در نظر داشته باشند.

نجفی عنوان داشت: در محور هراز نیز جاده از سمت رودهن به آب اسک از ساعت 13 تا 24 روزهای 12 و 13 فروردین یک طرفه است و از ساعت 15 تا 24 روزهای یاد شده نیز مسیر از سمت آب اسک به رودهن یک طرفه خواهد بود .

فرمانده پلیس راه استان تهران از رانندگان تقاضا کرد، در اجرای محدودیت های اعمال شده که به منظور تامین سلامت مسافران و رانندگان صورت گرفته است با پلیس همکاری کنند.

وی همچنین توصیه کرد رانندگانی که قصد تردد از محورهای برفگیر و کوهستانی استان از جمله هراز، فیروزکوه و چالوس را دارند تجیهزات ایمنی زمستانی ، لباس گرم و غذای کافی همراه داشته و قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت نمایند.