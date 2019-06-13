به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صالحی در همایش هم اندیشی اعضای کمیته‌های تخصصی نماهای شهر تهران که صبح امروز در منطقه ۴ برگزار شد، با بیان اینکه پس از دیدار اعضای شورای اسلامی شهر تهران در دوره چهارم و مدیران شهری با مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر این موضوع که معماری و نمای تهران، نمای یک شهر اسلامی نیست و شهرداری و شورای تهران باید این موضوع را جز جدی ترین مسائل خود بداند، اظهار کرد: شهرداری تهران به جد درصدد برآمد تا در این عرصه با یک برنامه ریزی ورود کند هرچند در قبل نیز مطالعات و مصوباتی از جمله مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سال ۸۷ آغاز شده بود.

وی ادامه داد: اما با این عزم جدید، کمیته معماری مناطق با ابلاغ بیست و چهارم مهرماه سال ۹۳ معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران فعالیت‌های لازم را آغاز کرد.

صالحی تصریح کرد: به دنبال این موضوع همزمان ضوابط عام طراحی نما، که شامل بایدها و نبایدها بود ابلاغ شد و پس از آن کمیته نمای مناطق به صورت مستمر تشکیل شد و در طول بیش از چهار سال گذشته مناطق در این عرصه فعال بوده اند.

مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران با بیان اینکه هر چند عملکرد مناطق نیز دارای نقاط قوت و ضعفی بوده است، تصریح کرد: طبق آمار از اواسط سال ۹۴ تا اردیبهشت ماه سال نود و هشت ۲۷۹۲ جلسه در مناطق ۲۲ گانه تشکیل شده و بیش ۶۱ هزار پرونده بررسی و منجر به تأیید ۳۳ هزار و ٣٣٧ پرونده شده است و به طور متوسط هر پرونده بیش از یک و نیم مرتبه بررسی تا در کمیته تدوین و به تصویب رسیده است.

صالحی با بیان اینکه در دوره جدید شورای اسلامی شهر تهران موضوع به درستی آسیب‌شناسی شد، افزود: با توجه به عدم وجود مستند رسمی برای تشکیل کمیته‌های نمای مناطق کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران با همکاری کارشناسان اداره کل معماری و ساختمان، نسبت به تصویب لایحه طراحی و پایش و اجرای نماهای شهر تهران اقدام کردند و این مصوبه اسفندماه سال ۹۸ به شهرداری تهران ابلاغ و از آن تاریخ ملاک عمل شهرداری است.

وی اضافه کرد: پس از ابلاغ با توجه به لزوم شناسایی اساتید و حرفه مندان مکاتبات لازم در قالب نامه‌های اداری و الکترونیکی با آنها صورت گرفت و پس از ارسال اسناد و مدارک از سوی ایشان در کمیته‌ای با حضور معاون معماری و شهرسازی و همچنین اعضا در مناطق معرفی و احکام ایشان توسط معاون امضا شد.

صالحی در ادامه به تشریح برخی از برنامه‌های اداره کل معماری و ساختمان پرداخت و گفت: تولید اسناد هدایت شامل برنامه جامع ساماندهی سیما و منظر شهر تهران به عنوان یکی از احکام طرح جامع، تهیه و تدوین ضوابط هماهنگی و انسجام بصری نماهای شهری برای تمامی مناطق منطبق بر سند برنامه سوم توسعه شهر تهران، هوشمندسازی و شفاف سازی در فرایند رسیدگی با طراحی نما و همچنین اجرای نما در منزل در مناطق و اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در این عرصه از جمله این برنامه‌ها است.