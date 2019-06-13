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۲۳ خرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۴۸

در همایش هم اندیشی اعضای کمیته‌های تخصصی نماهای شهر تهران مطرح شد؛

بررسی بیش از ۶١هزار پرونده در کمیته‌های نمای مناطق طی ۴سال گذشته

بررسی بیش از ۶١هزار پرونده در کمیته‌های نمای مناطق طی ۴سال گذشته

مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران از بررسی بیش از ۶١ هزار پرونده طی ۴ سال گذشته در کمیته‌های نمای مناطق ٢٢ گانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صالحی در همایش هم اندیشی اعضای کمیته‌های تخصصی نماهای شهر تهران که صبح امروز در منطقه ۴ برگزار شد، با بیان اینکه پس از دیدار اعضای شورای اسلامی شهر تهران در دوره چهارم و مدیران شهری با مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر این موضوع که معماری و نمای تهران، نمای یک شهر اسلامی نیست و شهرداری و شورای تهران باید این موضوع را جز جدی ترین مسائل خود بداند، اظهار کرد: شهرداری تهران به جد درصدد برآمد تا در این عرصه با یک برنامه ریزی ورود کند هرچند در قبل نیز مطالعات و مصوباتی از جمله مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سال ۸۷ آغاز شده بود.

وی ادامه داد: اما با این عزم جدید، کمیته معماری مناطق با ابلاغ بیست و چهارم مهرماه سال ۹۳ معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران فعالیت‌های لازم را آغاز کرد.

صالحی تصریح کرد: به دنبال این موضوع همزمان ضوابط عام طراحی نما، که شامل بایدها و نبایدها بود ابلاغ شد و پس از آن کمیته نمای مناطق به صورت مستمر تشکیل شد و در طول بیش از چهار سال گذشته مناطق در این عرصه فعال بوده اند.

مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران با بیان اینکه هر چند عملکرد مناطق نیز دارای نقاط قوت و ضعفی بوده است، تصریح کرد: طبق آمار از اواسط سال ۹۴ تا اردیبهشت ماه سال نود و هشت ۲۷۹۲ جلسه در مناطق ۲۲ گانه تشکیل شده و بیش ۶۱ هزار پرونده بررسی و منجر به تأیید ۳۳ هزار و ٣٣٧ پرونده شده است و به طور متوسط هر پرونده بیش از یک و نیم مرتبه بررسی تا در کمیته تدوین و به تصویب رسیده است.

صالحی با بیان اینکه در دوره جدید شورای اسلامی شهر تهران موضوع به درستی آسیب‌شناسی شد، افزود: با توجه به عدم وجود مستند رسمی برای تشکیل کمیته‌های نمای مناطق کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران با همکاری کارشناسان اداره کل معماری و ساختمان، نسبت به تصویب لایحه طراحی و پایش و اجرای نماهای شهر تهران اقدام کردند و این مصوبه اسفندماه سال ۹۸ به شهرداری تهران ابلاغ و از آن تاریخ ملاک عمل شهرداری است.

وی اضافه کرد: پس از ابلاغ با توجه به لزوم شناسایی اساتید و حرفه مندان مکاتبات لازم در قالب نامه‌های اداری و الکترونیکی با آنها صورت گرفت و پس از ارسال اسناد و مدارک از سوی ایشان در کمیته‌ای با حضور معاون معماری و شهرسازی و همچنین اعضا در مناطق معرفی و احکام ایشان توسط معاون امضا شد.

صالحی در ادامه به تشریح برخی از برنامه‌های اداره کل معماری و ساختمان پرداخت و گفت: تولید اسناد هدایت شامل برنامه جامع ساماندهی سیما و منظر شهر تهران به عنوان یکی از احکام طرح جامع، تهیه و تدوین ضوابط هماهنگی و انسجام بصری نماهای شهری برای تمامی مناطق منطبق بر سند برنامه سوم توسعه شهر تهران، هوشمندسازی و شفاف سازی در فرایند رسیدگی با طراحی نما و همچنین اجرای نما در منزل در مناطق و اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در این عرصه از جمله این برنامه‌ها است.

کد مطلب 4639730
مهناز قربانی مقانکی

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