اعزام تعدادی از نوجوانان مجتمع بهزیستی محمدی مشهد به مناطق عملیاتی/ توزیع کتاب" چهار کانون بحران خیز خاورمیانه" درمیان زائران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری و اطلاع رسانی راهیان نور نیروی مقاومت بسیج، مسئولان مجتمع بهزیستی محمدی مشهد وابسته به موسسه خیریه گلستان امام علی(ع) در اقدامی ابتکاری جمعی از نوجوانان این مجتمع را برای بازدید از مشهد شهدای 8 سال جنگ تحمیلی راهی خوزستان کردند.

-واحد بهداری منطقه بسیج خراسان رضوی در پادگان ثامن الائمه(ع) از تاریخ بیستم اسفند به زائران سرزمین نور خدمات درمانی ارائه می کند. در این قرارگاه دو پزشک و 3 پرستار و 2 امدادگر خواهر و برادر به طور شبانه روز مشغول ارائه خدمات درمانی مورد نیاز زائران می باشند و تا کنون بیش از 600 نفر مراجعه کننده به صورت سرپایی در این مکان مداوا شده اند.

- بنا بر اعلام ستاد راهیان نور استان یزد، تا کنون بیش از 3500 نفر از اقشار مختلف مردم استان یزد در قالب 14 گروه اعزامی به مناطق مختلف عملیاتی جنوب کشور سفر کرده اند که از این تعداد بیش از 1100 نفر از دانشجویان این استان نیز به منظور آشنایی با رشادتها و ایثارگری های رزمندگان 8 سال دفاع مقدس از مناطق عملیاتی جنوب کشور بازدید کرده اند.

- ناو سالار یکم پاسدار« محمد شریف شیرعلی» فرمانده ستاد راهیان نور نیروی دریایی سپاه ضمن اعلام برخی از برنامه های این ستاد برای زائران سرزمین نور، برپایی نمایشگاه قطعه ای از بهشت و فتح المبین در یادمان والفجر8، ترابری دریایی کاروان های راهیان نور در یادمان والفجر 8 ، راه اندازی ایستگاه صلواتی در اروند کنار و اعزام افسران مجرب سپاه از شمال خلیج فارس به منطقه خرمشهر و اروند کنار (به منظور تشریح عملیات های مختلف در این منطقه) را از دیگر برنامه های این ستاد برشمرد.

-تاکنون بیش از 3 هزار و 290 نفر از قشرهای مختلف مردم استان فارس در قالب کاروان های راهیان نور به مشهد شهدای جنوب اعزا م شده اند. این افراد از شهرستان های آباده، اقلید، ارسنجان، بوانات، ولیجان، پاسارگاد، خرامه و... از مناطق عملیاتی جنوب بازدید کرده اند.

-مرکز آموزش شهید حبیب اللهی اهواز ضمن خدمات رسانی به زائران، نمایشگاه فرهنگی « طلیعه ظهور» را در 15 غرفه بر پا کرده است که تا کنون بیش از 4 هزار نفر از این نمایشگاه بازدید کرده اند.

-کتاب« چهار کانون بحران خیز خاورمیانه» که توسط معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه در نیروی دریایی سپاه منتشر شده است در شمارگان هزار نسخه ویژه راهیان نور تهیه و در میان زائران سرزمین نور توزیع می شود. مسابقه ای از این کتاب در نظر گرفته شده است که به برندگان جوائزی به رسم یادبود اهداء خواهد شد. این کتاب در چهار فصل به تحولات فلسطین، لبنان، عراق و افغانستان و شکست پروژه خاورمیانه بزرگ و رشد اسلام گرایی در این کشورها می پردازد.