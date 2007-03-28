نمایشگاه نقاشان نوگرای سیستان و بلوچستان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه فرهنگی هنری صبا وابسته به فرهنگستان هنر در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به سال " اتحاد ملی ، انسجام اسلامی " نامگذاری شده است با برپایی یک نمایشگاه ملی و یک دوسالانه بین المللی به استقبال از این شعار و بسترسازی فرهنگی آن رفته است .

موسسه صبا در آغاز سال 86 با برگزاری نمایشگاه آثار هنرمندان نوگرای استان سیستان و بلوچستان از سلسله نمایشگاه های هنرمندان نوگرای استان ها، گشایش منظری به خلاقیت ها ، نوآوری ها و قابلیت های هنر بومی که زمینه سازی تعامل و ارتباط گسترده و نزدیک هنرمندان سراسر ایران در جهت تحقق شعار " اتحاد ملی " و با برگزاری دومین دوسالانه بین المللی پوستر جهان اسلام که وسیع ترین عرصه ارائه ظرفیت های فرهنگ بصری و پیشرفت های فرم ، تکنیک ، زیبایی شناسی و معنا در گرافیک و پوسترسازی هنرمندان 38 کشور اسلامی از سراسر جهان خواهد بود ، به سمت عملی شدن شعار " انسجام اسلامی " حرکت خواهد کرد .