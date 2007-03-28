ابداع روش جدید شناسایی جنین سالم برای کاشت در بدن مادر

به گزارش خبرگزاری مهر، از هر سه مورد بارداری به روش IVF تنها یک مورد به نتیجه می رسد. بسیاری از زنان ناچارند چندین مرتبه تحت آزمایش قرار گیرند تا موفقیتی حاصل شود. همچنین یک سوم از این نوع بارداری ها به دوقلو یا چند قلوزایی منجر می شود که این مشکل خطراتی را برای مادران و نوزادان در بردارد.

این در حالی است که دانشمندان دانشگاه های "یل" و "مک گیل" روش غیرمهاجم جدیدی را به منظور اصلاح کارآیی IVF و کاهش میزان چند قلوزایی ابداع کردند. این محققان با آزمایش روی مایع اطراف بدن جنین قبل از کاشت درون بدن مادر، سالم و ماندنی بودن جنین ها را تعیین می کنند.

پزشکان به منظور افزایش شانس برخورداری از بارداری های سالم چند جنین را با هم درون بدن مادر قرار می دهند. تحت این شرایط مادران باید انتخاب کنند که یک یا چند جنین را سقط کنند و یا همه آنها را تا پایان بارداری نگهدارند.

به اعتقاد محققان، جنین سالم از متابولیسم بدنی متفاوتی در مقایسه با جنین ناقص برخوردار است. این تفاوت ها با آزمایش روی مایع اطراف بدن جنین آشکار می شود.

بنا بر گزارش پایگاه اطلاع رسانی "تکنولوژی ریویو"، تیم تحقیقاتی مذکور از روش تجزیه طیفی و شیوه های طنین مغناطیسی هسته ای پروتون به منظور آزمایش مایع اطراف بدن بیش از یکصد جنین مختلف از 34 زن بهره گرفتند.

دانشمندان پس از نمونه برداری از مایع اطراف بدن جنین، مولکول های اطراف بدن جنین ماندنی را مورد آزمایش قرار دادند و دریافتند: این مولکول ها متفاوت از مولکول های موجود در مایع اطراف بدن جنین غیرماندگار است.

روش جدید محققان دانشگاه های "یل" و "مک گیل" فاقد خطر بوده و اجرای آن از سرعت بالایی (کمتر از یک دقیقه) برخوردار است. همچنین وسیله به کار رفته در این روش کوچک بوده و می توان آن را به آسانی در آزمایشگاه های IVF مورد استفاده قرار داد.

این تیم تحقیقاتی قصد دارند در تابستان سال جاری وسیله مذکور را در مراکز IVF آمریکا، اروپا و ژاپن به کار گیرند.