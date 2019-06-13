رتبه دوم کشوری استان مرکزی در حوزه ثبت انبارها

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا حاجی پور روز پنج شنبه در جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، در اراک اظهار داشت: از این تعداد واحد ثبت نامی ۱۹۲۱ واحد صنعتی، ۱۳۱۹۱و احد کشاورزی ،۲۶۹۹۴ واحد اصناف، ۹۳۸ واحد انبارها و مراکز نگهداری کالا، ۸۵۹ واحد دامی، طیور و آبزیان، ۱۲۲ واحد بهداشت و درمان و حوزه معدن ۷۰۳ مورد در سامانه جامع انبارها ثبت شده و استان در این خصوص در رتبه دوم کشور قرار دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی اظهار کرد: بر اساس ارزیابی انجام شده ۱۶۱۴ واحد به تأیید رسیده است و ۲۱۸۹ واحد از سامانه حذف شدند.

حاجی پور گفت: از سال گذشته تاکنون می‌بایست واحدها ثبت در سامانه را انجام دهند، در مجموع ۱۱۸۳۲ مورد رسید حواله داشتیم که ۳۸۰۹ مورد رسید و ۸۰۲۳ مورد حواله بوده است.

وی عنوان کرد: در بحث صادرات ریالی متأسفانه بانک مرکزی علی رغم سیاست گذاری‌های لازم، با تغییر نرخ ارز برای صادرکنندگان مشکل ایجاد کرده است به طوری که باید ارز را آزاد خریداری و بر اساس قیمت نیمایی عرضه کنند، این مساله به مشکلاتی برای تولید کنندگان منجر شده و کاهش آمار صادرات غیرنفتی استان را همراه داشته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی افزود: سال گذشته میزان صادرات غیرنفتی استان ۱.۵ میلیارد دلار بوده و باید سیاست‌های مدون تسهیل کننده برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان اعمال شود.

حاجی پور گفت: بانک مرکزی در خصوص قیمت گذاری پایه کالاهای صادراتی و وارداتی باید بازنگری در دستورالعمل‌های خود انجام دهد. اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان این آمادگی را دارد که برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی که با این مساله روبرو هستند تشکیل جلسه داده و اقدامات لازم را انجام دهد.