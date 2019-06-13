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۲۳ خرداد ۱۳۹۸، ۱۹:۵۲

رییس سازمان صمت استان مرکزی عنوان کرد؛

رتبه دوم کشوری استان مرکزی در حوزه ثبت انبارها

رتبه دوم کشوری استان مرکزی در حوزه ثبت انبارها

اراک- رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: استان مرکزی با ۴۴ هزار و ۳۲۶ مورد انبار ثبت شده در سامانه جامع انبارها، از این نظر در رتبه دوم کشوری قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا حاجی پور روز پنج شنبه در جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، در اراک اظهار داشت: از این تعداد واحد ثبت نامی ۱۹۲۱ واحد صنعتی، ۱۳۱۹۱و احد کشاورزی ،۲۶۹۹۴ واحد اصناف، ۹۳۸ واحد انبارها و مراکز نگهداری کالا، ۸۵۹ واحد دامی، طیور و آبزیان، ۱۲۲ واحد بهداشت و درمان و حوزه معدن ۷۰۳ مورد در سامانه جامع انبارها ثبت شده و استان در این خصوص در رتبه دوم کشور قرار دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی اظهار کرد: بر اساس ارزیابی انجام شده ۱۶۱۴ واحد به تأیید رسیده است و ۲۱۸۹ واحد از سامانه حذف شدند.

حاجی پور گفت: از سال گذشته تاکنون می‌بایست واحدها ثبت در سامانه را انجام دهند، در مجموع ۱۱۸۳۲ مورد رسید حواله داشتیم که ۳۸۰۹ مورد رسید و ۸۰۲۳ مورد حواله بوده است.

وی عنوان کرد: در بحث صادرات ریالی متأسفانه بانک مرکزی علی رغم سیاست گذاری‌های لازم، با تغییر نرخ ارز برای صادرکنندگان مشکل ایجاد کرده است به طوری که باید ارز را آزاد خریداری و بر اساس قیمت نیمایی عرضه کنند، این مساله به مشکلاتی برای تولید کنندگان منجر شده و کاهش آمار صادرات غیرنفتی استان را همراه داشته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی افزود: سال گذشته میزان صادرات غیرنفتی استان ۱.۵ میلیارد دلار بوده و باید سیاست‌های مدون تسهیل کننده برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان اعمال شود.

حاجی پور گفت: بانک مرکزی در خصوص قیمت گذاری پایه کالاهای صادراتی و وارداتی باید بازنگری در دستورالعمل‌های خود انجام دهد. اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان این آمادگی را دارد که برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی که با این مساله روبرو هستند تشکیل جلسه داده و اقدامات لازم را انجام دهد.

کد مطلب 4640075

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