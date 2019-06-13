به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع و حاکسپاری پیکر آیت‌الله قربانعلی محقق کابلی از علمای افغانستانی مقیم حوزه علمیه قم، عصر پنجشنبه با حضور گسترده طلاب کشور افغانستان، تعدادی از اعضای مجلس خبرگان و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، سفیر کشور افغانستان در ایران، اقشار مختلف مردم و مسئولان قم از مسجد امام حسن عسکری (ع) به سمت حرم حضرت معصومه (س) برگزار شد.

پیکر این عالم ربانی پس از اقامه نماز در حرم حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد.

لازم به ذکر است که مراسم گرامیداشت آیت الله محقق کابلی از طرف رهبر معظم انقلاب امشب بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد اعظم قم برگزار می‌شود.