سنگال خواستار راه اندازي خط توليد خودرو توسط شركت ايران خودرو شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، رييس جمهور سنگال امروز سه شنبه در بازديد از گروه صنعتي ايران خودرو و مذاكره با مسئولان اين گروه همچنين تمايل كشورش را براي خريد و واردات انواع خودرو سواري ، بين شهري و كاميون از ايران خودرو اعلام كرد.
عبدالله واد پيشرفت ها و توانايي هاي صنعتي اين گروه در ساخت انواع خودرو و دستاوردهاي فني آن را مورد تقدير قرار داد و گفت: براي من ديدن اين توانايي ها و قابليت ها بسيار جالب بود.
وي خواستار استفاده از توانايي هاي گروه صنعتي ايران خودرو در ساخت خودرو در كشورش تاكيد كرد و افزود: سنگال بازار مناسبي براي ورود كالاهاي صنعتي ايران است.
در اين ديدار قائم مقام اجرايي مدير عامل شركت ايران خودرو گزارشي از فعاليت ها و پيشرفت هاي اين شركت در سالهاي اخير ارايه داد و گفت ايران خودرو اكنون توانايي ساخت و صدور انواع خودرو سواري ، اتوبوس هاي شهري و بين شهري ، ميني بوس و انواع
كاميون متناسب با نيازهاي مشتريان را دارد.
سيد جواد دهنادي افزود: محصولات توليدي ايران خودرو تاكنون به 22 كشور جهان صادر شده است و اين آمادگي وجود دارد كه نيازهاي كشور سنگال به خودرو نيز با قيمت و شرايط مناسب تامين شود
گفتني است در جريان ديدار رئيس جمهور سنگال از گروه صنعتي ايران خودرو، هيات هاي اقتصادي دو طرف مذاكراتي را براي همكاري هاي بازرگاني و فني ميان دو كشور در زمينه ساخت و خريد خودرو انجام دادند.
رييس جمهور سنگال امروز در بازديد از گروه صنعتي ايران خودرو خواستار راه اندازي خط توليد خودرو توسط اين گروه در كشورش شد.
به گزارش خبرگزاري مهر ، رييس جمهور سنگال امروز سه شنبه در بازديد از گروه صنعتي ايران خودرو و مذاكره با مسئولان اين گروه همچنين تمايل كشورش را براي خريد و واردات انواع خودرو سواري ، بين شهري و كاميون از ايران خودرو اعلام كرد.
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