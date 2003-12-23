سنگال خواستار راه اندازي خط توليد خودرو توسط شركت ايران خودرو شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، رييس جمهور سنگال امروز سه شنبه در بازديد از گروه صنعتي ايران خودرو و مذاكره با مسئولان اين گروه همچنين تمايل كشورش را براي خريد و واردات انواع خودرو سواري ، بين شهري و كاميون از ايران خودرو اعلام كرد.

عبدالله واد پيشرفت ها و توانايي هاي صنعتي اين گروه در ساخت انواع خودرو و دستاوردهاي فني آن را مورد تقدير قرار داد و گفت: براي من ديدن اين توانايي ها و قابليت ها بسيار جالب بود.

وي خواستار استفاده از توانايي هاي گروه صنعتي ايران خودرو در ساخت خودرو در كشورش تاكيد كرد و افزود: سنگال بازار مناسبي براي ورود كالاهاي صنعتي ايران است.

در اين ديدار قائم مقام اجرايي مدير عامل شركت ايران خودرو گزارشي از فعاليت ها و پيشرفت هاي اين شركت در سالهاي اخير ارايه داد و گفت ايران خودرو اكنون توانايي ساخت و صدور انواع خودرو سواري ، اتوبوس هاي شهري و بين شهري ، ميني بوس و انواع

كاميون متناسب با نيازهاي مشتريان را دارد.

سيد جواد دهنادي افزود: محصولات توليدي ايران خودرو تاكنون به 22 كشور جهان صادر شده است و اين آمادگي وجود دارد كه نيازهاي كشور سنگال به خودرو نيز با قيمت و شرايط مناسب تامين شود

گفتني است در جريان ديدار رئيس جمهور سنگال از گروه صنعتي ايران خودرو، هيات هاي اقتصادي دو طرف مذاكراتي را براي همكاري هاي بازرگاني و فني ميان دو كشور در زمينه ساخت و خريد خودرو انجام دادند.