توضیح اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم در مورد یک خبر

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار خبر دیدار معاون فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی با حضرت آیت الله مکارم شیرازی در تاریخ 24/12/85 معظم له نکاتی در خصوص یارانه کاغذ، اوضاع نمایشگاه کتاب ودیگر مسائل فرمودند که توضیحاتی از سوی اداره کل فرهنگ وارشاد قم به شرح ذیل در اختیار این خبرگزاری قرار گرفت .

در این توضیحات آمده است : با توجه به خبر مندرج در آن سایت خبری با عنوان " پرداخت یارانه کاغذ مانند یارانه نان ضروری است " مربوط به دیدار معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی ( دام عزه ) به اطلاع می رسد که پس از بررسی نوار سخنان ایشان مشخص شد جمله " این مرجع تقلید با تاکید بر مصرف صحیح پول های مربوط به خرید کتاب خاطر نشان ساخت : به نظر می رسد اختصاص مبالغی برای کتاب به افرادی واگذار شده که تخصص کافی در این امر ندارند که این مسئله باید شفاف سازی شود " و یا جمله شبیه به آن اساسا در بیانات آیت العظمی مکارم شیرازی وجود ندارد و انتساب چنین جمله ای به مراجع عظام اقدامی نامناسب ، غیر اخلاقی و برخلاف حرفه خبرنگاری است .