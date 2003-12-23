دومين نمايشگاه بين المللي خودرو و قطعات وابسته بزودي در جزيره كيش برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، دبير دومين نمايشگاه بين المللي خودرو و قطعات وابسته امروز در جمع خبرنگاران ارايه توانمنديهاي صنايع خودرو سازي كشور، معرفي توليدات يدكي و تجهيزات وابسته به خودرو و ايجاد بازاري مناسب براي مبادلات فناوري و تجهيزات خودرو را از اهداف برگزاري اين نمايشگاه ذكركرد.

مهدي سعيد الذاكرين افزود: پيش بيني مي شود تعداد زيادي از شركت هاي داخلي و بين المللي جديد ترين دستاوردهاي فناوري خود را در زمينه صنايع خودرو سازي به نمايش بگذارند.

وي تصريح كرد: در نخستين نمايشگاه خودرو كه اسفند ماه سال گذشته برگزار شد 35 شركت داخلي و خارجي حضور داشتند كه در زمينه خودرو سازي، قطعه سازي ، تجهيزات وابسته به خودرو و خدمات جانبي فعاليت داشتند.

به گفته وي، حدود 60 شركت داخلي و خارجي امسال دردومين نمايشگاه بين المللي خودرواز كشورهاي هند، تركيه، ژاپن، آلمان، سوئد و كره حضور خواهند داشت.

سعيد الذاكرين افزود: شركت ايران خودرو، گروه صنعتي سايپا، شركت كيش خودرو، كاميون سازي تبريز، خودرو مازندران، كوير خودروو ديگر شركتهاي سازنده خودروي داخلي نيز دردومين نمايشگاه بين المللي خودرو و قطعات وابسته حضور مي يابند.

وي افزود: اين نمايشگاه در فضايي به مساحت هفت هزارمتر مربع فضاي داخلي و هفت هزار متر مربع فضاي خارجي برگزار مي شود.

به گفته وي، در دومين نمايشگاه بين المللي خودرو و قطعات وابسته شركت هاي سازنده خودروهاي سواري، شركت هاي توليد كننده خودروهاي سبك، نيمه سبك و سنگين، شركت هاي فروش انواع خودرو، شركت هاي سازنده قطعات يدكي، موتورسيكلت و دو چرخه ، موسسات بيمه ، شركت هاي حمل و نقل ، شركت هاي خدماتي خودرو نيز حضور خواهند داشت.