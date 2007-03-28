سید محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اخبار منتشر شده مبنی بر احتمال دیدار دیپلمات های ترکیه در ایران با نظامیان بازداشت شده انگلیسی در کشورمان، اظهار داشت: همان گونه که پیش از این هم اعلام کرده ایم، پس از طی مراحل مقدماتی تحقیقاتی، امکان دسترسی و تماس کنسولی با این افراد وجود خواهد داشت و از سوی دیگر از آن جا که ما مشکلی با سفارت انگیس در تهران نداشته و این سفارتخانه هم سفیر دارد، نیازی به میانجی گری کشورهای دیگر در این خصوص نیست.

معمولا در کشورهایی که نمایندگی یا سفارتخانه کشورهای خارجی حضور دارند، نیازی به میانجیگری کشورهای ثالث نیست اما علیرغم این موضوع، امروز رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه اعلام کرده بود که به زودی دیپلمات های ترکیه با ملوانان انگلیسی بازداشت شده در ایران دیدار می کنند.

سخنگوی وزارت خارجه در ادامه گفتگو با مهر، همچنین از آزادی قریب الوقوع نظامی زن انگلیسی که اخیرا با 14 نظامی دیگر این کشور به آب های سرزمینی کشورمان تجاوز کرده بودند، خبر داد و گفت: این فرد به زودی و طی امروز و فردا آزاد خواهد شد.