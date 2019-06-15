کویت هم ادعای آمریکا علیه ایران را نپذیرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «منصور العتیبی» نماینده دائم کویت در سازمان ملل متحد ادعای آمریکا علیه ایران در ماجرای حادثه دریای عمان را زیر سؤال برد.

وی تصریح کرد که اثبات اینکه قایق موجود در فیلمی که آمریکایی‌ها منتشر کرده‌اند، متعلق به ایران باشد سخت است.

نیروی دریایی آمریکا جمعه (۲۴ خرداد) فیلمی منتشر و در آن ادعا کرد یک قایق ایرانی در حال جدا کردن یک مین عمل‌نکرده از بدنه نفتکش ژاپنی به نام «کوکوکا» است.

قبل از سفیر دائم کویت در سازمان ملل نیز، «یاتاکا کاتادا»، مالک یکی از نفتکش‌های ژاپنی که در دریای عمان دچار حادثه شد، گفت که روایت واشنگتن درباره نحوه حمله به نفت‌کش‌ها در این دریا اشتباه است.

«ناتالی توچی»، از مشاوران ارشد «فدریکا موگرینی»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن تشکیک در ادعاهای آمریکا مبنی بر دست داشتن ایران در حادثه دو نفتکش گفت: ما قبل از اینکه کسی را مقصر کنیم به ادله موثق نیاز داریم.