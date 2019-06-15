رسانه ملی با خلاء جدی مجری روبه رو است/کپی نکرده ام

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی فاطمی جمعه شب در نشست مردم و اصحاب رسانه «تیتر یک» که در روزنامه قدس مشهد برگزار شد، اظهار کرد: دهه ۸۰ نشریه «پنجره» که هفته نامه‌ای فرهنگی و سیاسی بود برای نخستین مرتبه منتشر شد و سال ۹۳ به پیشنهاد مدیر شبکه افق، این هفته نامه به مجله تصویری تبدیل شد که خروجی آن برنامه ۱۸۰ درجه شد.

وی افزود: خوشبختانه این برنامه موفق شد برای نخستین مرتبه برخی از چهره‌های سیاسی را به تلویزیون آورده و با آنها گفتگو کند.

فاطمی تصریح کرد: اما شرایط امروزه تغییر کرده و گفتگو های این چنینی خواسته مردم نیست، فضا جامعه از دو قطبی اصلاح طلب و اصولگرا هم فراتر رفته و مردم به دنبال این هستند که بدانند حرف خودشان در کجا قرار دارد و جامعه از این بحث‌ها اشباع شده است.

تهیه کنند و مجری برنامه «اختیاریه» تصریح کرد: بنابراین به این فکر کردم که ما باید به دنبال پاسخ گویی و مطالبه گری از مسئولین باشیم و تک گفت و گو هایی آماده کنیم که تلاش کند از مسئولان مطالبه گری داشته باشد، اما به دلایل متعددی، که همه آنها لزوماً مربوط به سازمان صدا و سیما نیست و بخشی از آن هم خود ما مردم و برنامه سازان هستیم که اجازه نمی‌دهیم حرف صریح و جدی بیان شود، رسانه ملی ظرفیت لازم برای گفت و گو واقعی را ندارد.

وی ادامه داد: ما نخستین برنامه خودمان با عنوان «تالار آینه» را با پرواز همای، خواننده که سال‌ها در ایران نبود، شروع کردیم و موافقت‌های لازم را هم گرفتیم اما نیم ساعت پیش از شروع برنامه اجازه پخش آن به ما داده نشد.

فاطمی تاکید کرد: با پیگیری‌های مختلف برنامه پرواز همای پخش شد و پس از آن چهره‌های مختلف فرهنگی و سیاسی به برنامه آمدند و سعی کردیم گفت و گو های صریحی داشته باشیم که با استقبال مردم و شبکه مواجه شد و پیشنهاد شد که برای ماه رمضان نیز برنامه‌ای داشته باشیم. برای آماده سازی این برنامه طی سه هفته حدود ۲۰۰ سوژه مختلف به لطف دوستان روزنامه نگار احصا کردیم و سوژه‌های ناب مردمی را به ما معرفی کردند.

اختیاریه کپی از ماه عسل نیست

مجری برنامه "اختیاریه" ضمن بیان اینکه اختیاریه کپی از برنامه ماه عسل نیست، افزود: کپی در دو شکل محتوا و فرم اتفاق می‌افتد، در خصوص فرم «اختیاریه» از ساده‌ترین وسایل و طراحی استفاده کرده است و در خصوص محتوا با تاکید بر خصوصیات ویژه ای که برنامه ماه عسل داشت باید بگویم که محوریت آن اشک بوده است اما «اختیاریه» مجموعه‌ای از اشک و لبخند بود. علاوه بر این برنامه‌های قصه محور همواره وجود داشته اند و برنامه جزر و مد پیش از ماه عسل، قصه محور بود.

فاطمی با اشاره به اجتناب برنامه سازان نسبت به ساخت برنامه‌های چالشی، گفت: در صدا و سیما یک اصلی وجود دارد با عنوان اینکه سری که درد نمی‌کند را دستمال نمی بندند، چرا وقتی می‌توانیم درباره عاشق شدن صحبت کنیم و یا اینکه برنامه‌های طنز بسازیم و مردم هم استقبال کنند باید برنامه سازها کاری بسازند که پس از چند قسمت پخش آن متوقف شده و برنامه ساز نیز متضرر شود.

وی ادامه داد: تقریباً در تلویزیون و رسانه ملی دیگر برنامه‌هایی از این دست نداریم و برنامه‌ها به سمتی رفته است که یا سرگرمی صرف است و یا دغدغه و مخاطبی ندارد، گرچه این برنامه‌های نیز برای صدا و سیما لازم است.

مجری برنامه "اختیاریه" در پاسخ به سوالی که در خصوص حذف برنامه ۹۰ مطرح شده بود، خاطر نشان کرد: من خود داور جشنواره جام جام بودم و در حوزه برنامه ترکیبی برنامه ۹۰ را به عنوان برترین برنامه انتخاب کردیم. اما مسئله این است که برنامه ۹۰ پس از ۲۰ سال تعطیل شد، هیچ اتفاقی رخ نداد. کسی که برای برنامه خود زحمت‌های فراوان کشیده بود برنامه اش حذف شد و دیگر برنامه سازها باید حواسشان را جمع کنند. اگر من ۱۰ قسمت برنامه ساخته ام باید به گونه‌ای باشد که سال‌ها بعد نیز که آن را تماشا کردم به آن معتقد باشم.

فاطمی در خصوص صحبت‌هایی که در مورد ارتباطش با پدرش مطرح شده است، گفت: من در صدا و سیما فعالیت می‌کنم اما پدرم در معاونت استان‌ها مسئولیت دارند و طی ۱۸ سال فعالیت خود حتی یک تماس هم برای کار با پدرم نگرفتم.

لزوم کشف ادبیات نسل جدید

وی در پاسخ به سوالی که در خصوص ادبیات نسل جدید مطرح شد، تصریح کرد: دهه هشتادی‌ها دنیای پیچیده و عجیبی دارند و ادبیاتی دارند که اگر به آن سریع‌تر دست پیدا نکنیم، با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد.

فاطمی همچنین در خصوص این نکته که چرا گفت وگو با سیاستمداران از مردم عادی راحت تر است، خاطرنشان کرد: در مواقعی گفت و گو با سیاست مداران از مردم عادی راحت تر است، چراکه سیاستمداران همواره به فکر آینده خود هستند و حدود خاصی را رعایت می‌کنند اما در برابر شخصی که به راحتی انتقادهای شدیدی را مطرح می‌کند، کنترل شرایط برای مجری سخت خواهد بود.

مجری برنامه تلویزیونی «اختیاریه» در پایان به موضوع کمبود در رسانه اشاره کرد و افزود: به دلیل عدم تربیت مجری، رسانه ملی امروز با خلأ جدی مجری روبه رو است و به همین دلیل است که بازیگران به مجری گری علاقه مند شده اند.